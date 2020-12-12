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新北8車撞一團釀7傷！4歲女童險沒命　肇事刺青男竟裝路人落跑

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記者陳豐德／新北報導

新北市三重區新北大道一段12日中午12時許發生連環車禍，現場先是黑色轎車與計程車發生碰撞後，兩台車失控撞向一旁的待轉區，6台機車不及反應全遭撞倒，其中一名幼童站在腳踏區當場噴飛，詭異的是黑色轎車駕駛下車後卻失去蹤影，目前警方正循線追緝當中。

▲▼三重發生連環車禍，6台機車在待轉區無辜遇劫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲女童站在機車踏板遭撞飛後險遭輾斃。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，王姓計程車運將當時從新北大道一段要左轉到中華路，因為沒有禮讓直行車，加上黑色轎車車速並不慢，計程車遭攔腰撞上後失控，兩台車一同撞向中華路上的待轉區，其中6台機車不及閃避遭殃，幸運躲過意外的2名騎士後座女性友人不約而同嚇得趕緊跳車。

▲▼新北三重車禍，肇逃男子身影。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲肇逃刺青男身影。（圖／記者陳豐德翻攝）

透過最新的監視畫面可看到，一名33歲的外籍女騎士當時載著4歲女童，女童則是違規站在腳踏墊上，車禍一發生後女童隨即噴飛，差一點就要被黑色轎車的車輪給輾過，母親連忙抱起女兒安慰，一旁躲過意外的騎士看到後上前關心，母女2人皆受到輕傷，送往醫院治療。

▼黑色轎車前保險桿毀損嚴重，待轉機車無辜遭波及。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重發生連環車禍，6台機車在待轉區無辜遇劫。（圖／記者陳豐德翻攝）

這起車禍共造成7人受傷，分別為計程車上的2名乘客、黑色轎車的乘客、3名騎士及1位4歲女童，分別送往北市馬偕醫院、三重醫院及署北醫院進行治療，所幸傷勢均不嚴重，意識清楚沒有生命危險。

根據民眾拍下的直擊影片，在肇事後黑色轎車的男性駕駛連忙下車察看，見到車頭冒煙、多人受傷後竟消失無蹤，民眾還調侃「OH MY GOD！冒煙了，出事啦阿伯！」三重警方表示，目前正調閱監視器釐清事故經過，及查訪追緝釐清自小客車駕駛到案說明，以釐清相關發生經過及情形。

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▼轎車駕駛下車後竟消失無蹤。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重發生連環車禍，6台機車在待轉區無辜遇劫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼母親抱起驚魂未定的女童，一旁民眾上前關心。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三重發生連環車禍，6台機車在待轉區無辜遇劫。（圖／記者陳豐德翻攝）

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