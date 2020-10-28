宣導青少年反毒反車手　屏東潮州警無所不在

▲屏東縣潮州警分局到家扶中心潮州服務處頒發獎助學金會中做反毒、反車手宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局為建立學子防制犯罪觀念，落實預防犯罪教育從社區扎根，提升自我防禦的能力，日前結合家扶基金會屏東分事務所潮州服務處專案獎助學金頒獎典禮，透過反毒、反車手宣導，讓他們更認識、更瞭解與毒品及詐騙犯罪等相關法律知識，避免受到誘惑走偏了人生道路。

這項宣導活動，第五總隊支援潮州分局無毒校園警力吳于瑄、竇祐成等人也參與。活動中藉由情境影片「吸一次毒品」為借鏡，毒品千萬不能嘗試，一旦嘗試可能將終身無法擺脫毒癮。

搭配「何為合成毒品」影片說明毒癮發作時做造成的幻聽、幻覺、幻想等自殘或傷害他人的狀況；而新興毒品種類不斷推陳出新，為躲避警方查緝，多以飲料（如咖啡包、奶茶包、果汁等）及休閒食品或零食（如果凍、梅子粉、糖果等）的方式偽裝，易於公開場所（如夜店、音樂季等）或半公開場所（如KTV 包廂、私人派對等）使用。

潮州警方說，這種改裝型混合式毒品的成分多以安非他命或愷他命為主，另外還可能摻雜了其他數種不同的毒品或藥物，因此千萬不可食用來路不明的食物、飲料；另會中也介紹了新型的詐騙手法，遇陌生來電一要冷靜、二要仔細聽對方說什麼、三要小心求證，以免無端造成財物損失。

潮州警方提醒詐騙集團以「輕鬆、簡單、快速賺錢」的訴求，看準人性弱點，吸收少年為車手成員。少年欲從事打工求職時，務必注意工作內容及性質，勿以為擔任詐欺車手可以賺錢就以身試法，屆時若遭警方查獲而招致刑事追訴及被害民眾民事求償，將得不償失。

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