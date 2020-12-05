屏東家扶歲末「慈幼送暖」　攜手走過疫情迎向嶄新未來

▲家扶前主委周麗華 頒獎勉勵向上兒童李小得。（圖／屏東家扶中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

每年的歲末之際是屏東家扶為所扶助的家庭辦理歲末慈幼送暖愛心園遊會的大日子，然而今年因為受到新冠肺炎疫情的影響，取消了一年一度的園遊會，改採以表揚自強家庭及向上兒童暨感恩會方式辦理，希望藉此機會公開表揚扶助家庭中有刻苦耐勞、堅忍不拔的家長及樂觀進取、孝順的孩子，給予這些家長、孩子鼓勵，並對社會有示範、啟思的作用，讓弱勢的家庭在面對未來的生活困境時，能更有力量！此外為幫助扶助家庭渡過疫情的影響及感受到社會的溫暖，屏東家扶也在活動中將向社會各界所募集的幸福物資包進行發放，共計近1300戶家庭受惠。

當天活動首先由屏東家扶才藝班所帶來的街舞表演揭開活動序幕，讓現場氣氛HIGH到最高點。屏東副縣長吳麗雪蒞臨活動現場，肯定在場所有盡心盡力的大家，並強調安居樂業一直是縣府努力的目標，希望透過政府結合民間團體的力量來扶助弱勢家庭。

同時，吳麗雪副縣長頒獎鼓勵今年接受表揚的5名家扶向上兒童：竹田鄉-徐旻詰、里港鄉-李小得、來義鄉-陳紹寒、高樹鄉-范韶芩、恆春鎮-江瀞文；另外，也表彰5名家扶自強家庭：內埔鄉-黃建佐、枋寮鄉-林素慧、新園鄉-徐媽媽、瑪家鄉-邱文琪、恆春鎮-陳進發，肯定家庭及兒童努力向前、樂觀面對生活困境的精神。

▲墾丁夏都沙灘酒店邱顯順副總代表勉勵來自國境之南的江瀞文向上兒童（圖／屏東家扶中心提供）



其中向上兒童李小得代表上台分享個人的生命成長故事，並感謝家扶中心多年來的陪伴，讓他有勇氣面對生活上的困境，小得也說現在的他會努力讀書，也期望未來能夠有翻轉的機會，來回饋社會。另自強家庭代表黃建佐爸爸罹患口腔癌，雖然臉部受損導致語言表達不清，但為鼓勵罹癌病友及家屬，常受邀至醫院做分享，並參與屏東臉部平權推廣，今天他也上台感謝社會各界給予他的幫忙，讓他走出罹癌的低潮期，並有機會將自己的生命正能量傳達給社會。

此外屏東家扶也秉持著感恩的心及為彰顯善的循環，在活動中也邀請到成就此次活動的各界捐款人蒞臨參加並致贈感謝牌。

屏東家扶傅敏峯主任表示，雖然今年因疫情的關係，無法舉辧園遊會，但許多長年支持的家扶朋友們仍以另外一種形式來支持及關心弱勢族群，慷慨解囊認購近1300份的幸福物資包，轉送經濟弱勢家庭，讓屏東家扶所扶助的家庭在歲末寒冬與疫情之下，感受到社會的暖流，並能擁有勇氣面對未來一同攜手走過疫情，也讓這股正向的能量不斷循環傳承下去。

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