　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東家扶歲末「慈幼送暖」　攜手走過疫情迎向嶄新未來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼屏東家扶歲末「慈幼送暖」　攜手走過疫情迎向嶄新未來。（圖／屏東家扶中心提供）

▲家扶前主委周麗華 頒獎勉勵向上兒童李小得。（圖／屏東家扶中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

每年的歲末之際是屏東家扶為所扶助的家庭辦理歲末慈幼送暖愛心園遊會的大日子，然而今年因為受到新冠肺炎疫情的影響，取消了一年一度的園遊會，改採以表揚自強家庭及向上兒童暨感恩會方式辦理，希望藉此機會公開表揚扶助家庭中有刻苦耐勞、堅忍不拔的家長及樂觀進取、孝順的孩子，給予這些家長、孩子鼓勵，並對社會有示範、啟思的作用，讓弱勢的家庭在面對未來的生活困境時，能更有力量！此外為幫助扶助家庭渡過疫情的影響及感受到社會的溫暖，屏東家扶也在活動中將向社會各界所募集的幸福物資包進行發放，共計近1300戶家庭受惠。

當天活動首先由屏東家扶才藝班所帶來的街舞表演揭開活動序幕，讓現場氣氛HIGH到最高點。屏東副縣長吳麗雪蒞臨活動現場，肯定在場所有盡心盡力的大家，並強調安居樂業一直是縣府努力的目標，希望透過政府結合民間團體的力量來扶助弱勢家庭。

同時，吳麗雪副縣長頒獎鼓勵今年接受表揚的5名家扶向上兒童：竹田鄉-徐旻詰、里港鄉-李小得、來義鄉-陳紹寒、高樹鄉-范韶芩、恆春鎮-江瀞文；另外，也表彰5名家扶自強家庭：內埔鄉-黃建佐、枋寮鄉-林素慧、新園鄉-徐媽媽、瑪家鄉-邱文琪、恆春鎮-陳進發，肯定家庭及兒童努力向前、樂觀面對生活困境的精神。

▲▼屏東家扶歲末「慈幼送暖」　攜手走過疫情迎向嶄新未來。（圖／屏東家扶中心提供）

▲墾丁夏都沙灘酒店邱顯順副總代表勉勵來自國境之南的江瀞文向上兒童（圖／屏東家扶中心提供）

其中向上兒童李小得代表上台分享個人的生命成長故事，並感謝家扶中心多年來的陪伴，讓他有勇氣面對生活上的困境，小得也說現在的他會努力讀書，也期望未來能夠有翻轉的機會，來回饋社會。另自強家庭代表黃建佐爸爸罹患口腔癌，雖然臉部受損導致語言表達不清，但為鼓勵罹癌病友及家屬，常受邀至醫院做分享，並參與屏東臉部平權推廣，今天他也上台感謝社會各界給予他的幫忙，讓他走出罹癌的低潮期，並有機會將自己的生命正能量傳達給社會。

此外屏東家扶也秉持著感恩的心及為彰顯善的循環，在活動中也邀請到成就此次活動的各界捐款人蒞臨參加並致贈感謝牌。

屏東家扶傅敏峯主任表示，雖然今年因疫情的關係，無法舉辧園遊會，但許多長年支持的家扶朋友們仍以另外一種形式來支持及關心弱勢族群，慷慨解囊認購近1300份的幸福物資包，轉送經濟弱勢家庭，讓屏東家扶所扶助的家庭在歲末寒冬與疫情之下，感受到社會的暖流，並能擁有勇氣面對未來一同攜手走過疫情，也讓這股正向的能量不斷循環傳承下去。

►蜂蜜氣泡水每瓶15元有找！

ET快訊
1星負評嗆難吃「分局長帶千金道歉」　牛肉麵老闆回應了
蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！全場一聽笑嗨
婚後「一個月一啪」要先預約　女星委屈：尪3分鐘完事
快訊／火燒車「8歲女童成焦屍」！　6大人訊後全請回
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

坪林冠軍茶鄉冬茶飄香　新北好茶「熊乓」搶鮮上市

新北耶誕惜食國際村　侯友宜籲當惜食「心」住民

屏東家扶歲末「慈幼送暖」　攜手走過疫情迎向嶄新未來

台南總爺野餐音樂會熱鬧登場　黃偉哲席地而坐草地與民眾一同追劇

高雄宮廟白河遶境火燒車1女童燒死　黃偉哲籲廟會要注意安全

推動全台偏鄉美術孵育　台中畫廊邀駐法特使暢談法國生活美學

首屆玄門宗教文化研討會　佛道、理工校長對談生命關懷

農糧署國產雜糧行銷　「糧辰即食糧心好FOOD」千人歡樂野餐趴

感謝有您！施比受更有福　花蓮表揚優良志工 頒出350個獎項

世界唯一一台行動佛殿　環島113站駛抵台南鹽水祈福

愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你

被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

伍佰見跑車總裁興奮狂撂英文　A-Lin駕跑車爆偉忠哥「一上車就抓超緊」

高雄街頭美食！古早味蔬菜蛋餅　「整片粉漿+蛋液」鋪滿煎台超誘人

睡夢中突然胸悶！8KG胖橘催餵飯　爸被溫柔摸下巴無奈：凌晨3點欸

三重65歲伯開車回家突失控暴衝 保齡球式狂掃「4秒連撞47機車」

蕭亞軒驚喜現身球場！朋友秒變電燈泡　黃皓一開打就不理人…女友好委屈ＱＱ

坪林冠軍茶鄉冬茶飄香　新北好茶「熊乓」搶鮮上市

新北耶誕惜食國際村　侯友宜籲當惜食「心」住民

屏東家扶歲末「慈幼送暖」　攜手走過疫情迎向嶄新未來

台南總爺野餐音樂會熱鬧登場　黃偉哲席地而坐草地與民眾一同追劇

高雄宮廟白河遶境火燒車1女童燒死　黃偉哲籲廟會要注意安全

推動全台偏鄉美術孵育　台中畫廊邀駐法特使暢談法國生活美學

首屆玄門宗教文化研討會　佛道、理工校長對談生命關懷

農糧署國產雜糧行銷　「糧辰即食糧心好FOOD」千人歡樂野餐趴

感謝有您！施比受更有福　花蓮表揚優良志工 頒出350個獎項

世界唯一一台行動佛殿　環島113站駛抵台南鹽水祈福

1男2女闖陽明山「八煙野溪禁區」泡湯　女子拉繩跌倒慘遭沖走！

LV 13萬桌鐘當書桌最美風景　配經典硬箱伴奢華旅行

《極限挑戰》男星爆出軌！　「當街摟美女」被拍…本人氣炸回應了

SBL／裕隆「另類雙洋將」的煩惱　邱大宗：需要時間調整

SBL／蔣淯安開幕戰狂飆　20分、4抄截展MVP威能

《PD48》高宥真：拍攝時就感覺到造假　吐驚人「霸凌、賄賂」內幕！

破舊愛迪達球鞋簽Kobe　稱球星「借穿過」賣天價　3小時售出網笑翻

1星負評嗆難吃！分局長帶千金道歉　牛肉麵老闆堅持告：讓她負責

台鐵宜花路線中斷　柯文哲：北宜高鐵應加速興建

SBL／克里斯馬斯首秀20分、10籃板　邱大宗：滿意滿意！

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

安泰醫院重症團隊再出擊　8旬婦用葉克膜16天救回一命

吉兆！　桃園景福宮擲出「立筊」

夫驟逝妻兒失依靠　暖警贈奠儀暫渡難關

奇美產後護理之家隆重開幕

交通新制上路！　里警宣導「 接送7歲以下童臨停黃線不受3分鐘限制」

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

翻山越嶺也要考　屏東林管處約僱森林護管員甄試登場

影／失聯移工遇警攔查下車逃竄　桃警一一拘捕

高雄宮廟火燒車1女童燒死黃偉哲籲注意安全

高榮台南分院「希望」音樂會

苗栗男投資比特幣「高獲利啦」　波麗士阻受詐

忘了背包帶下車　基隆警協尋順利追回

30年球館關店　台中人淚：沒地方去了

更多熱門

相關新聞

屏東家扶歲末慈幼送暖　因為有您讓愛一直都在

屏東家扶歲末慈幼送暖　因為有您讓愛一直都在

屏東家扶為所扶助的家庭辦理歲末慈幼送暖愛心園遊會，今年受新冠肺炎疫情影響取消，改以表揚自強家庭及向上兒童暨感恩會方式在5日辦理，希望藉該機會公開表揚扶助家庭中有刻苦耐勞、堅忍不拔的家長及樂觀進取、孝順的孩子，給予這些家長、孩子鼓勵，並對社會有示範、啟思的作用，讓弱勢的家庭在面對未來的生活困境時，能更有力量。

宣導青少年反毒反車手　潮州警無所不在

宣導青少年反毒反車手　潮州警無所不在

愛心醫師響應環保豬公撲滿做公益　籲各界認養

愛心醫師響應環保豬公撲滿做公益　籲各界認養

屏東家扶頒發2020年暑假獎助學金

屏東家扶頒發2020年暑假獎助學金

寄養27天家扶兒記22年　屏東家扶促相見

寄養27天家扶兒記22年　屏東家扶促相見

關鍵字：

屏東家扶家扶中心

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／28歲媽打疫苗過世！　夫悲痛發文：2020是我最痛心的一年

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

行李箱裝屍！政大才女「生前翻譯工具書」慘死

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！　宣佈免費維修

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

高雄最新百貨1萬坪有80間美食明年開

羅志祥喊沒搶女友！歐弟限動發聲

媽靠肩上陪賞夜景！汪哀怨臉求救

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

高雄最新「城市水族館」2025年完工

訴苦狗越養越殘暴　網見萌臉暴動

更多

最夯影音

更多
愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你

愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你
被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面