嘉義市愛心醫師響應環保豬公撲滿做公益　籲各界踴躍認養

▲ 嘉義市民權路江昇洸醫師響應家扶環保豬公撲滿做公益助弱勢 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

位於嘉義市民權路的江昇洸診所，將放置在診所櫃臺的家扶製作的環保豬公撲滿清算後1萬7千元，加上江醫師自行掏腰包1.3萬元共計3萬元，一併捐贈給嘉義家扶中心作為各項扶幼工作之用。家扶感謝江醫師除長期擔任該中心顧問外，對該中心各項扶幼工作的支持更不間斷；該中心盼望各界能踴躍認養環保豬公撲滿，讓家扶兒順利平安成長。

江昇洸表示醫生除了醫治病人的身體外，還有關懷經濟弱勢家庭的社會責任，尤其家扶服務的弱勢家庭在各項物資缺乏的情況下，更需要大家的關心與支持；而家扶中心是匯集社會資源的平台，他捐款給家扶，就是希望透過這個平台的服務提供，讓經濟弱勢的學子有能站在同一個起點。

家扶表示，江昇洸擔任近30年的家扶中心顧問，該中心推動環保豬公撲滿募款計畫已12年，每年送出約40餘隻豬公，固定回收10餘隻的捐款，江醫師8年來定期繳回滿滿捐款的豬公，捐款有一半是他自掏腰包補足的。

今年因肺炎疫情影響整體的經濟表現，讓家扶中心的募款比往年困難，截至八月底的捐款收入比去年同期少了，家扶除以審查較嚴格，並以少辦、近辦活動來因應；然而能增進經濟弱勢者親子互動與兒少的權益的活動還是續辦。該中心盼望更多的善心人士以實際行動來認養環保豬公撲滿共同關懷經濟弱勢家庭，讓家扶兒能夠順利平安成長。該中心服務電話：05-281-2085。