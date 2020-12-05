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屏東家扶歲末慈幼送暖　感恩「因為有您 讓愛一直都在」

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▲屏東家扶為所扶助的家庭辦理歲末慈幼送暖愛心園遊會，今年改以表揚自強家庭及向上兒童暨感恩會方式辦理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東家扶為所扶助的家庭辦理歲末慈幼送暖愛心園遊會，今年改以表揚自強家庭及向上兒童暨感恩會方式辦理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東家扶為所扶助的家庭辦理歲末慈幼送暖愛心園遊會，今年受到新冠肺炎疫情影響取消，改以表揚自強家庭及向上兒童暨感恩會方式在5日辦理，希望藉該機會公開表揚扶助家庭中有刻苦耐勞、堅忍不拔的家長及樂觀進取、孝順的孩子，給予這些家長、孩子鼓勵，並對社會有示範、啟思的作用，讓弱勢的家庭在面對未來的生活困境時，能更有力量。

▲屏東家扶為所扶助的家庭辦理歲末慈幼送暖愛心園遊會，今年改以表揚自強家庭及向上兒童暨感恩會方式辦理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼副縣長吳麗雪表揚自強家庭。

▲屏東家扶為所扶助的家庭辦理歲末慈幼送暖愛心園遊會，今年改以表揚自強家庭及向上兒童暨感恩會方式辦理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

另為幫助扶助家庭渡過疫情的影響及感受到社會的溫暖，屏東家扶也向社會各界所募集的幸福物資包進行發放，共計近1300戶家庭受惠。

▲屏東家扶為所扶助的家庭辦理歲末慈幼送暖愛心園遊會，今年改以表揚自強家庭及向上兒童暨感恩會方式辦理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼表揚自強家庭。

▲屏東家扶為所扶助的家庭辦理歲末慈幼送暖愛心園遊會，今年改以表揚自強家庭及向上兒童暨感恩會方式辦理 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

今早的活動，先由屏東家扶才藝班所帶來的街舞表演揭開活動序幕，讓現場氣氛HIGH到最高點。屏東副縣長吳麗雪致詞肯定場所有盡心盡力的大家，並強調安居樂業一直是縣府努力的目標，希望透過政府結合民間團體的力量來扶助弱勢家庭。

吳副縣長並頒獎鼓勵今年接受表揚竹田鄉-徐旻詰、里港鄉-李小得、來義鄉-陳紹寒、高樹鄉-范韶芩、恆春鎮-江瀞文5名家扶向上兒童：也表揚內埔鄉-黃建佐、枋寮鄉-林素慧、新園鄉-徐慈蓮、瑪家鄉-邱文琪、恆春鎮-陳進發5名家扶自強家庭，肯定家庭及兒童努力向前、樂觀面對生活困境的精神。

而屏東家扶在活動中也邀請到成就這次活動的各界捐款人到場參與並致贈感謝牌。

屏東家扶傅敏峯主任表示，雖然今年因疫情的關係，無法舉辧園遊會，但許多長年支持的家扶朋友們仍以另外一種形式來支持及關心弱勢族群，慷慨解囊認購近1300份的幸福物資包，轉送經濟弱勢家庭，讓屏東家扶所扶助的家庭在歲末寒冬與疫情下，感受到社會的暖流，並能擁有勇氣面對未來一同攜手走過疫情，也讓這股正向的能量不斷循環傳承下去。

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