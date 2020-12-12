水電學徒錢不夠花！偷偏鄉宮廟香油錢逾10萬　過程電眼全都錄

記者黃子倩／高雄報導

一名22歲的林姓竊嫌從108年12月底，時常利用鄊間宮廟無人看管時，佯裝香客進入公廟祭拜，再以自備的油壓剪破壞功德箱鎖頭，徒手竊走箱內的香油錢或者金牌，犯案足跡遍及高雄、屏東甚至是花東的廟宇，警方初步清查林嫌至少涉及10多起高屏地區公廟竊案，得手約10萬多元。

▲男子多次到宮廟下手行竊香油錢，過程被監視器全都錄。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這名林姓竊賊今年12月故技重施，開車到六龜地區的土地宮廟以及媽祖廟行竊功德金，經廟方人員發現遭竊報警處理，六龜分局長李崇偉指示偵查隊長許強生以及轄區派出所組成專案小組，調閱監視器沿路查訪，鎖定在屏東東港的林嫌涉有重嫌。

▲林姓竊賊被逮補時，偷來的香油錢已經全部花光。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方向橋頭地檢署聲請拘票，並於10日晚間8點多拘提林嫌到案，查扣剩餘贓款新臺幣1,500元、油壓剪、砂輪機等作案工具，初步清查林嫌涉嫌10餘件高屏地區宮廟竊案，得手約10萬餘元，林嫌被逮捕時供稱自己是水電學徒，自認日薪千元不夠花挺而走險行竊，被逮補時偷來的香油錢已經花用殆盡，被依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦並聲請羈押獲准。

▲林姓竊賊犯案時使用的工具。（圖／記者黃子倩翻攝）

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