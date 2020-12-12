　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

水電學徒錢不夠花！偷偏鄉宮廟香油錢逾10萬　過程電眼全都錄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃子倩／高雄報導

一名22歲的林姓竊嫌從108年12月底，時常利用鄊間宮廟無人看管時，佯裝香客進入公廟祭拜，再以自備的油壓剪破壞功德箱鎖頭，徒手竊走箱內的香油錢或者金牌，犯案足跡遍及高雄、屏東甚至是花東的廟宇，警方初步清查林嫌至少涉及10多起高屏地區公廟竊案，得手約10萬多元。

▲▼ 一名慣竊到宮廟行竊十多次，終於被逮補 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲男子多次到宮廟下手行竊香油錢，過程被監視器全都錄。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這名林姓竊賊今年12月故技重施，開車到六龜地區的土地宮廟以及媽祖廟行竊功德金，經廟方人員發現遭竊報警處理，六龜分局長李崇偉指示偵查隊長許強生以及轄區派出所組成專案小組，調閱監視器沿路查訪，鎖定在屏東東港的林嫌涉有重嫌。

▲▼ 一名慣竊到宮廟行竊十多次，終於被逮補 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲林姓竊賊被逮補時，偷來的香油錢已經全部花光。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方向橋頭地檢署聲請拘票，並於10日晚間8點多拘提林嫌到案，查扣剩餘贓款新臺幣1,500元、油壓剪、砂輪機等作案工具，初步清查林嫌涉嫌10餘件高屏地區宮廟竊案，得手約10萬餘元，林嫌被逮捕時供稱自己是水電學徒，自認日薪千元不夠花挺而走險行竊，被逮補時偷來的香油錢已經花用殆盡，被依竊盜罪移送橋頭地檢署偵辦並聲請羈押獲准。

▲▼ 一名慣竊到宮廟行竊十多次，終於被逮補 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲林姓竊賊犯案時使用的工具。（圖／記者黃子倩翻攝）

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

ET快訊
仿妝夭后37歲肺腺癌離世　醫曝「4種人很危險」
男偶像爆4P黑歷史！174秒片瘋傳　認了「那個人是我」
快訊／重機撞救護車！騎士慘噴飛　畫面曝光
超商上班沒年終？　店員曝「天堂級待遇」：很敢給
入冬最低溫來了！「急凍12 °C」時間點曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超猛手遊玩家現身！貨車駕駛國道秀「神技」　網喊：別拖人陪葬

中壢隨機砸車！10多輛慘成出氣桶　22歲「棒棒男」：和老母吵架

登柴山疑遭流彈打中！海軍陸戰隊打靶用50機槍全交憲兵隊待查

快訊／他驚見叔叔趴70公分深小水塘　緊急報警救起已無生命跡象

快訊／台中黃牌重機撞值勤救護車！騎士慘噴飛　昏迷搶救中

人夫爽吃美髮小三！她「5分鐘不夠」嬌喊：想要再2hrs~正宮一聽崩潰

準備收租金…房東打開門驚見房客剩「整副白骨」！嚇到奪門而出

罷韓名店宣布店休！韓粉秒留言嗆：畜牲　挨告扯13字法官狠打臉

中油桃園煉油廠驚傳氣爆！5層樓高酸水槽自燃　頂蓋炸飛竄出大火

自目駕駛「佔停」警車和身障專用停車格　屏警今年已開539罰單

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

陳彥允踹倒2台共享機車遭罵翻　即刻宣布：暫停演藝工作

她被機車哥惡整「竹炭粉抹滿臉」 狀況外被路人偷瞄：太有魅力？

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

謝忻地震躲桌下哭「掉半球險走光」　深夜澄清：我真的沒有露點！

幫哈士奇「裝GPS」去森林散步　一打開紀錄見謎樣路徑快笑瘋XD

超猛手遊玩家現身！貨車駕駛國道秀「神技」　網喊：別拖人陪葬

中壢隨機砸車！10多輛慘成出氣桶　22歲「棒棒男」：和老母吵架

登柴山疑遭流彈打中！海軍陸戰隊打靶用50機槍全交憲兵隊待查

快訊／他驚見叔叔趴70公分深小水塘　緊急報警救起已無生命跡象

快訊／台中黃牌重機撞值勤救護車！騎士慘噴飛　昏迷搶救中

人夫爽吃美髮小三！她「5分鐘不夠」嬌喊：想要再2hrs~正宮一聽崩潰

準備收租金…房東打開門驚見房客剩「整副白骨」！嚇到奪門而出

罷韓名店宣布店休！韓粉秒留言嗆：畜牲　挨告扯13字法官狠打臉

中油桃園煉油廠驚傳氣爆！5層樓高酸水槽自燃　頂蓋炸飛竄出大火

自目駕駛「佔停」警車和身障專用停車格　屏警今年已開539罰單

北宜公路超馬　沙克爾頓團隊賽制吸引最佳拍檔來挑戰

國庫收入前10月年增2492億元　規費、財產收入大幅貢獻

SBL／張博勝父母見證達成歷史第18人3000分　開賽5分鐘外線開砲

超猛手遊玩家現身！貨車駕駛國道秀「神技」　網喊：別拖人陪葬

GUCCI「老花小水桶」360度都零死角　超狂容量背十年不退流行

還是有雜草火警！「民眾切勿再燒雜草」　台南市將依照規定開罰

快訊／雙12共機擾台　我空軍廣播驅離、防空飛彈追監

雪地拍婚紗不停放閃　賈永婕虧許孟哲「趕快享受現在」

中壢隨機砸車！10多輛慘成出氣桶　22歲「棒棒男」：和老母吵架

「腳水腫持續不消」恐是心臟、腎臟病！一圖秒懂哪些症狀要注意

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

快訊／高雄男遭射擊　海軍陸戰隊回應了

快訊／板橋清晨驚傳爆炸聲　民眾嚇醒：聽到很多救護車

藍寶堅尼撞翻墜油罐車　豪氣哥亮635萬：全賠了

即／台中男獨待客廳！「10F墜下」搶救不治

她倒垃圾竟被夾斷3手指　全粉碎無法接回…

快訊／羅東火車站旅客墜軌！遭普悠瑪撞上

即／柴山彈頭找到了！

快訊／台中女疑遭撞亡…7歲童急救中　親友淚求行車紀錄器

碩士生退租！「瓶裝尿+廚餘」竟全丟蓄水池

即／高雄仁武「轎車追撞5機車」　6人送醫

即／三重重大車禍　7傷者送醫急救

夫爽當小王「229歡慶4周年」！正宮見晃動片崩潰

獨居翁7天沒出門！破門見倒臥浴室已氣絕

更多熱門

相關新聞

跟妹仔揪1次1500！他上陣「抬不起頭」強來落跑慘了

跟妹仔揪1次1500！他上陣「抬不起頭」強來落跑慘了

高雄一名男子阿義（化名）與援交妹小妍（化名）約定以1500元的金額進行性交易，孰料，過程中阿義卻「抬不起頭」，一段時間過後仍不見起色，阿義便主動喊停，認為沒有完成性交，要求小妍歸還1500元未果，竟搶走對方錢包內的2200元後轉身落跑，氣得小妍報警處理。阿義最後被依強盜罪判刑2年8月，可上訴。

仁武分局拍微電影　推廣社區警政

仁武分局拍微電影　推廣社區警政

獨居翁7天沒出門！破門見倒臥浴室已氣絕

獨居翁7天沒出門！破門見倒臥浴室已氣絕

爬柴山中彈！軍方高層慰問被害人 ：尚未提告

爬柴山中彈！軍方高層慰問被害人 ：尚未提告

大樂透開獎高雄一注獨得　彩券行老闆放炮慶賀

大樂透開獎高雄一注獨得　彩券行老闆放炮慶賀

關鍵字：

高雄六龜分局竊賊香油錢宮廟監視器

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／中天新聞關台！最後畫面曝

知名部落客「肺腺癌」病逝

法比歐求婚成功！　低頭甜吻台灣女友

仿妝夭后37歲癌逝！遺言曝光3萬人哀悼

快訊／趙斗淳出獄了！搭專車現身

館長中槍105天硬舉177kg連續9下

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

青青改名曝超兇福利「真的脫了」

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

女兒「那叔叔是誰」 Grace戳破超暖原因

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

快訊／高雄男遭射擊　海軍陸戰隊回應了

下雨不能尿尿？媽199買抬腿神器

男生要坐著尿尿！醫認證「3大優點」…網一試驚呆：真的有效

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持剖肚取子

更多

最夯影音

更多
黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？

黑猩猩站超挺「拿掃把打掃房間」　熟練動作藏故事：新工讀生報到？
瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

瘦子走繩狂抖...大淵一踩穩到不行XDD　被整切到手傻住：真的假的啦！！

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

王仁甫40歲凍齡「小時候看《格鬥天王》長大」　親解「日前載女星」真相：超誇張的！

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

小蠢鼠狂奔亂甩「巨無霸烏魚子」 下盤太重慘跌撞臉...網全笑翻

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

強震一搖！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手抱緊20秒媽看監視器惹噴淚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面