新冠「最小確診者」感染源不明　羅一鈞點出兒童遊戲區風險高原因

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

國內出現最年幼新冠肺炎確診病例，為一名3歲男童，美國返台7日發燒確診，目前與母親共同收治在負壓隔離病房。指揮中心推測，男童遭感染途徑有二，一為遭送機父親傳染，二為在機場遊戲區遊玩時，接觸到遭污染器材確診，但除非能找到同一遊戲區確診孩童，否則難以釐清感染源。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，男童於12月6日與母親一同搭機返台，雖然母子均持登機前3日核酸檢驗陰性報告，媽媽仍先於12月9日起陸續出現打噴嚏、喉嚨癢與嗅覺異常情形，11日衛生單位安排就醫採檢時，發現男童也出現發燒症狀。

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羅一鈞提到，新冠病毒可以殘留在環境中，兒童遊戲區是高風險場所，就像腸病毒流行期間，疾管署都會宣導家長不要帶孩童到兒童遊戲區原理一樣，以免有症狀或無症狀孩童在遊玩期間，將飛沫噴濺到器材上，讓其他健康孩童沾染後間接染疫。

不過，羅一鈞也提到，依據現行統計，全球感染新冠肺炎的孩童中，僅有8%轉為重症，美國雖有研究顯示，孩童感染後可能會增加類川崎氏症風險，但發生率僅十萬分之二，高齡族群常併發的肺炎更是少見，美國是因疫情嚴重，才有個案被收治到加護病房。

依據指揮中心統計，今年共有3名5歲以下的學齡前兒童確診。除了新增的案734外，餘下2名分別為3月公佈的案175與4月公佈的案365，前者確診時為4歲，是在與家人共同出差至荷蘭時染疫，後者則是本土家庭群聚個案，在家族聚會時遭爺爺傳染。