康是美、屈臣氏12/16推「三麗鷗醫用口罩」，可愛卡通人物一次擁有

▲12/16康是美、屈臣氏同天開賣三麗鷗口罩。（圖／翻攝自康是美、屈臣氏FB）

記者曾怡嘉 / 台北報導

卡通聯名口罩正夯，繼冰雪奇緣、米奇等迪士尼系列口罩之後，最受女生歡迎的三麗鷗也即將加入戰場。康是美將於12/16開賣睿誼國際的三麗鷗口罩，限量5000盒，屈臣氏也於同天開賣三麗鷗Mix Party口罩，貼心推出大人與兒童版本，親子款一起戴更是可愛！

▲康是美 三麗鷗 「幻想系列」成人醫用平面口罩（非滅菌），20片盒裝，369元。

睿誼國際醫用口罩將推出三麗鷗限定口罩，共推出四種花色，分別為美樂蒂、美樂蒂&彼安諾、布丁狗、大耳狗，限定發售5000盒，12/16將在康是美實體與線上門市開賣，20入盒裝定價369元，平均一片約18元。

▲屈臣氏 三麗鷗 Mix Party醫用口罩，25片盒裝，289元。

屈臣氏將於同一天（12/16）開賣三麗鷗Mix Party醫用口罩，圖案與康是美販售不同，而是將Hello Kitty、雙子星、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙、大寶、酷洛米共九位三麗鷗卡通明星，一次集結在口罩上，更同時推出大人與兒童版本，25片盒裝定價289元，平均一片約11.5元。

康是美限定發售5000盒，屈臣氏則是宣稱備貨量充足，全台屈臣氏門市都可買得到，唯獨每家門市到貨時間和數量不一，實際數兩請依門市庫存為主。