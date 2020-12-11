超可愛！屈臣氏12/13開賣「聖誕節限定」親子款醫療口罩

▲屈臣氏即將開賣聖誕、三麗鷗圖案口罩。（圖／翻攝屈臣氏FB）

記者曾怡嘉 / 台北報導

防疫也要有節慶感，隨著聖誕佳節到來，屈臣氏宣布自12/13起開賣聖誕節限定醫療級口罩，包括成人兩款和小孩三款，超可愛聖誕樹、雪人、雪花元素，給你滿滿的過節氣氛。

#成人款

▲康乃馨 醫療口罩30片盒裝（共2款），300元。

#兒童款

▲康乃馨 兒童立體醫療口罩，30片盒裝，360元。

繼動物紋口罩之後，屈臣氏將於12/13起，開賣聖誕節限定的30片盒裝醫療級口罩，大人款有白色及紅白藍混色兩款，兒童款則是紅色、綠色、紅白綠混色三款，單盒售價300-360元。

▲三麗鷗 醫療口罩，成人/兒童，25片盒裝，289元。

此外，12/16也將開賣三麗鷗印花款盒裝醫療口罩，25片售價289元，口罩印上滿滿的的Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙、美樂蒂、雙子星…等三麗鷗經典角色，快跟小孩戴上親子款口罩一起賣萌。以上總計備貨量超過60萬片，全台屈臣氏門市都買得到，惟各門市口罩到貨數量與時間不定，實際數量請以各門市庫存數量為準。

▲寶雅MIT許願醫用口罩，50片，399元。



寶雅攜手聚泰科技，共同打造3款絕美雙鋼印醫用口罩，限量推出10萬盒。全系列共推出3種款式，分別為雲朵朵、冰晶紫以及幻彩虹，粉嫩色彩讓你戴出時尚好心情。