未來入閣？選縣市長、立委？　林智堅：社會有需要我們責無旁貸

記者陶本和／台北報導

立法院副院長蔡其昌16日接受專訪時說，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，未來可能入閣。對此，林智堅下午出席民進黨中常會前，受訪時說，他目前專心市政，至於未來，他身為政治人物，受人民栽培，國家社會有需要，他們責無旁貸。

蔡其昌上午受訪時指出，鄭文燦、林智堅與基隆市長林右昌在2022年任期屆滿前，離開現職的難度很高，因為參選別的地方就需要辭掉，一般鄉親會覺得若辭職地方去中央是高升，不僅可以為國家做更大的事，也可以幫助到地方，但若換到另一個地方選首長，對在地情感衝擊較大。

對此，林智堅下午出席民進黨中常會前受訪時，被追問未來是否有入閣的可能？他說，現在的工作就是把市政做好，任期還有兩年，距離選舉還有蠻長的時間，現階段都沒有這樣的考量。

接著媒體追問，目前的規劃為何？林智堅重申，現階段就是把市政工作做好，大家關心未來入閣、參選立委，或是到其他縣市選舉，現在都沒有這樣的規劃跟考量。

不過，另有媒體再追問，「目前沒有規劃，那未來呢？」林智堅則說，未來的部分過去有提到過，他身為政治工作者，受到人民的栽培，如果國家社會有需要，人民有期待，他們責無旁貸。

▼新竹市長林智堅受訪。（圖／記者陶本和攝）

