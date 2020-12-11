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台北市有線電視110年收視費上限A組調降5元　北都490最便宜

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▲▼台北市109-110年有線電視基本頻道收視費用一覽表（資料來源：NCC、台北市政府）
▲台北市109-110年有線電視基本頻道收視費用一覽表，紅字部份是110年調降的部份（資料來源：NCC、台北市政府）

記者陳世昌／台北報導

台北市審核110年有線電視費率結果10日出爐，其中最多用戶採用的A組調降5元，其他不變。根據費審結果，9家有線電視A組月費最高由495元降為490元，另1家北都有線電視由450元降為445元。業者表示，由於台北市為有線電視一級競爭區，除中正、萬華區之外，多數地區月費都遠低於表定價格，甚至促銷活動時還出現年費1500-3600元。

台北市政府觀光傳播局局長劉奕霆表示，110年度長期訂戶依然享有優惠，包括雙月繳折扣10元、季繳折扣15元、半年繳折扣45元、年繳折扣90元。低收入戶免收裝機費（含1台分機費）、收視費，及中低收入戶收視費半價優惠，也都維持不變。

▲▼北都數位有線電視（圖／北都提供）
▲北都數位有線電視（圖／北都提供）

110年度臺北市有線電視分組付費仍維持3種頻道組合，其中俗稱「吃到飽」的A組，9家原有業者每戶每月上限為490元，新進業者北都445元，都較109年度調降5元。B組以無線電視頻道、原住民電視台、客家電視台、國會頻道為主，每家業者上限均為200元，收視戶可依需要自行決定是否加購業者提供的套餐組合。C組為A組原有頻道再加上數個頻道，各業者收費上限自510元至545元間。

另外NCC近期公告修正「有線廣播電視服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並解釋雖然訂戶終止契約時，業者應派員取回機上盒及相關配件，但並無規定業者得否收收取拆機費，如業者事前向訂戶告知說明，且經雙方合意，並訂定在服務契約中，業者則可收取拆機費。委員會認為現行「有線廣播電視系統經營者收費標準」中並無拆機費項目，會中沒有審議，但建議NCC如確定業者可收取，應先將拆機費列為收費項目及訂定上限，再由各縣市費率委員會審議業者提報的費用，並由各縣市政府公告施行，以符合有線廣播電視法相關規定。

由於台北市費率委員會自今年10月起即先後召開3次會議，而中天新聞台是11月18日由NCC決議不換照，且在12月12日下架，於費審會中來不及討論 ，並沒有定出對系統台如何處理中天新聞下架後的保障消費權益特別做法。

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