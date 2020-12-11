吳斯懷讚國防部「打臉AIT」：不是老美叫我們買什麼就買





▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

行政院長蘇貞昌11日赴立法院進行施政報告，國民黨立委吳斯懷於質詢時比起大拇指，稱讚國防部近日挺起腰桿、拿出風骨否認AIT處長酈英傑所稱之明年還有一筆52億美元對台軍售，「不是老美叫我們買什麼就買！」

吳斯懷表示，這次國防部做得好，不是老美叫我們買什麼就說好，因為我們的國軍是捍衛中華民國而存在，不是為政黨政治利益而服務。

AIT處長酈英傑日前表示，美國明年還有一筆52億美元對台軍售，已通知國會。對此，國防部長嚴德發則回應，今年我對美重大軍購案，仍有2項「待知會國會」，將會在美正式進行「知會國會」時，向國人說明，而明年「並無規劃新增對美提出52億美元之重大軍購項目」。

吳斯懷質詢時問，酈英傑近期在媒體前高調表示「對台軍售明年還有預計52億美元」，國防部第一時間站出來駁斥，總算拿出風骨拒絕。

吳斯懷指出，國防預算在行政院整個年度總預算佔有一定配比，若偏高勢必影響社福、教育、經濟發展。國防預算分為人員維持、作業維持、軍事投資，若軍事投資無上限增加，老美叫我們買什麼就買什麼，勢必會排擠國防預算，人員維持費每個人的薪水你不敢動，作業維持費將被擠壓影響國防戰力素質。

吳斯懷當場稱讚，這次國防部做得好，希望國防部挺起腰桿，不是老美叫我們買什麼就說好，該說No就說No，因為我們的國軍是捍衛中華民國而存在，不是為政黨政治利益而服務，軍隊國家化認同嗎？蘇貞昌回應，軍隊當然要國家化，但不是為政黨服務，剛才委員講這樣是不對的。