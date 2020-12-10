擔心阿婆「沒錢搭車」回家！公車司機「1舉動」暖炸　網讚：加薪

▲公車司機暖心行為感動網友。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

「台灣最美的風景是人！」一名女網友表示，一名阿婆想去桃園的龍德宮拜拜，因為不識字不知道該怎麼去，由於當地交通不方便，公車司機建議阿婆搭計程車去，但原PO怕阿婆身上錢不夠回不了家，這時司機便說「我等等有三小時休息時間，我開車送妳過去好了！」暖心舉動獲得網友大讚。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文，阿婆不識字第一次出來玩，想去桃園新開的廟拜拜，但是不知道怎麼去，但是該廟宇交通不方便，公車司機請她搭計程車比較快速且方便。這時原PO在一旁聽到後，擔心阿婆身上錢不夠，沒辦法負擔計程車費用，建議阿婆可以搭另外一台公車過去。

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▲公車示意圖。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照。）

司機臉上出現擔憂的表情，停頓幾秒後便說，「阿嬤！你有沒有趕時間？不趕時間的話，跟我一起坐到總站，我接下來有三個小時的休息時間，我開車送你過去好了！要不然我怕你回不了家！」原PO聽到後感動到熱淚盈眶，直呼司機「超級暖！」

貼文一出後，也獲得許多網友大讚，「司機用休息時間服務客人，太有愛心了，好人會有好報的」、「你要打電話去跟他們公司說，才會幫他加分加獎金，好人要有實際的回報」、「龍德宮四媽祖會感動司機的好心」、「這就是台灣的日常」。