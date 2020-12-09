夫偷吃前任...小三嗆「預產期比妳早1個月」！她崩潰求償100萬

▲一名人妻老師得知丈夫竟偷吃前任女友甚至懷孕崩潰提告。（圖／librestock示意圖）

記者黃宥寧／台中報導

一名擔任老師人妻主張丈夫與擔任工程師的小三外遇，人夫雖坦承並允諾斷絕不正當交往，不料卻又再與小三發生多次性行為。一次爭吵後人夫想結束這段不倫關係，但卻遭小三威脅要將事情全抖出來，甚至傳了簡訊告訴正宮自己曾經懷孕，加碼寄信到正宮婆家透露自己和人夫有婚外情。人妻飽受精神折磨，對小三求償100萬元，經法官審理後，小三應賠償45萬元。

根據判決，人妻小芬（化名）主張他與丈夫阿凱（化名）於2017年1月9日結婚育有1子，但沒想到去年8月接到一通電話，竟是丈夫外遇的對象，丈夫坦承婚前就有背著她與香香（化名）來往，婚後也沒斷絕不正當交往；更在結婚隔年發生多次性行為。

阿凱向香香提出分手，不料香香不但不願意，甚至還傳嗆聲簡訊給小芬「我跟他在一起超過4年，我們都約汽車旅館」甚至還向小芬爆料，「如果我沒記錯你女兒預產期是2017年11月3日，妳知道我的嗎？醫生告訴我2017年10月4日，我永遠都記得寶寶的心跳聲也永遠都記得這個日子。」

但香香提出抗辯，表示她是2016年因工作才和阿凱認識，自己也有丈夫，所以並沒有和阿凱交往，更沒有發生性行為。

法官經查發現香香與阿凱互相傳了許多曖昧鹹濕簡訊，包含阿凱曾傳「想要寶貝啦，寶貝內褲濕濕的嗎」，小香則回：「現在是還好啦，看到寶貝就不一樣了」，阿凱再回：「喔喔，我也好想舔寶貝，喜歡寶貝在舌頭上面動。」

台中法院審理後認為小芬在精神上受有相當大的痛苦，審酌小芬為教師月薪6萬元，現留職停薪尚未與阿凱離婚並有1名未成年女子需扶養。而小三香香為工程師，年薪約80萬元，已婚，有2名未成年子女需扶養，判她應賠償小芬45萬元，全案仍可上訴。

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