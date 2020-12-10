人妻缺鐵性貧血老公神回「18字」　她暈到無言：我還活在地球？

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻日前在臉書「爆怨公社」PO文表示，抽血檢查發現疑似患有缺鐵性貧血，醫師先開了暫緩暈眩的藥，結果老公突然冒出一句18字的回答，「我們工地很多鐵鏽，我明天拿一點回來好了」，讓她聽完更暈，傻眼直呼，「我嫁的是外星人？」

▲原PO老公說要拿工地鐵鏽給她補鐵。（示意圖／達志影像）

人妻提到，3日回診看了抽血報告，醫師說很有可能是缺鐵性貧血，回家路上講起這件事，老公先是抱怨醫師怎麼不開鐵劑，「妳都暈成這樣了」，她則回答，「醫師說鐵劑劑量不能亂開，還要再做進一步檢查。」

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接著，人妻解釋醫師還是有開藥，是暫緩暈眩的藥，吃了會舒服一點，沒想到這時老公突然大叫一聲「啊」，再接上一句「我們工地很多鐵鏽，我明天拿一點回來好了」，讓她聽完一頭霧水，反問「拿鐵鏽回來幹嘛？」

▲缺鐵性貧血與後天因素有關，愛喝茶、咖啡的人更要當心。（示意圖／記者嚴云岑攝，與本文當事人無關）

結果老公回答，「醫師說妳缺鐵啊」，吃一吃鐵鏽就能補鐵，這樣頭就不會暈了。人妻一聽當場無言，忍不住上網PO文吐槽自己是不是嫁錯人了，「各位可以告訴我，我嫁的是外星人，還是機器人嗎？我還活在地球嗎？」

大多數網友看完夫妻倆的可愛互動，紛紛留言關心老公的「安危」，並大讚他很貼心、單純、疼老婆。至於要怎麼改善缺鐵性貧血，除了就醫取得口服或針劑鐵劑外，也可以透過飲食增加攝取量，例如多吃內臟類、肉類、綠色蔬葉、大豆等食物輔助，改善貧血的狀況。