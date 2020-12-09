「暴力防治缺你不可」　黃偉哲市長表揚10位優秀社區防暴人員

▲台南市長黃偉哲，親自頒發獎狀及獎品給10名優秀社區防暴人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府表揚優秀社區防暴人員，9日在香格里拉台南遠東國際大飯店舉辦「2020年台南市優秀社區防暴人員表揚活動」，由黃偉哲市長親自頒發獎狀及獎品給10名優秀社區防暴人員。

這些優秀社區防暴人員是透過社區組織推薦，並通過評選後脫穎而出，黃偉哲市長也特別肯定優秀社區防暴人員的付出，與市府共同推動暴力防治預防工作，議員蔡淑惠、谷暮哈就、李鎮國、沈震東、蔡筱薇、蔡旺詮、陳怡珍、李啟維，以及關心社區的地方人士也一同到場祝賀，共襄盛舉。

黃偉哲市長表示，台南市府團隊長久來致力於暴力防治工作，但暴力防治不能只靠政府部門，更需仰賴社區鄰里的力量。社會局特地辦理優秀社區防暴人員表揚活動，除了表揚優秀防暴人員外，也希望讓社區防暴觀念從點線面的概念逐步拓展至每個社區，讓社區成為支持家庭的力量。

這次10名優秀防暴人員來自於7個不同的社區及單位，分別是永康青陽關懷協會、大內環湖社區、南區金華、明德及大林社區、東區復興社區以及北區國興社區。其中2位得獎者南區明德社區的陳瑞華里長以及陳齡梅理事長，長期致力於防暴社區工作，今年更擔任領頭羊的角色串起來北區及中西區的社區，形成縱貫北中南的防暴社區連線，將暴力防治的概念從南區開始逐步拓展，這種長期致力於社區防暴意識推動的理念，令人動容。

台南市社會局從2016年起開始推動社區防暴工作，至今已培植60個社區成為防暴社區，共計約3萬多人次社區民眾參與。透過這些社區防暴人員的努力與耕耘，打破過往「自掃門前雪」的保守觀念，運用各式各樣不同的活動，且也參考地方上的特色與文化，例如舞蹈、話劇等，讓正確防暴知識可以深植社區民眾的心。社會局也在其中扮演資源整合與支持輔助角色，協助社區連結各類的網絡資源，提供相關培力與支持輔導，每年更定期辦理社區人員訓練課程，增進社區人員對暴力的認識及建立正確的通報觀念。

社會局表示，市府自推動社區防暴預防工作以來，首次運用公益彩券盈餘分配基金辦理優秀社區防暴人員表揚活動，除了感謝社區人員及鄰里組織這幾年對於臺南市防暴工作的投入，也讓社區彼此互相交流推動性別暴力初級預防之相關經驗，在表揚儀式後接續辦理分享會，由獲獎者分享如何在自己生活的社區推動防暴工作，作為學習與經驗傳承之平台。透過今日活動期達拋磚引玉效果，未來能促進更多社區參與，每個人都能發揮在地影響力，讓反暴力意識在社區扎根、萌芽。

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