驚天一搖！台中百億富豪「22F聚會」秒散　餐桌成亮點…他一看笑了

▲富商遇地震，聚會一秒解散，他一看滿桌酒菜笑了。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7的地震，幾乎全台有感，而台中位於最大震度，這個驚天一搖，嚇壞不少人。一名富豪事後在臉書PO文分享，「一場喝酒聊天說地，老天來了個震撼教育，立馬不敬禮解散！」只見照片中留下餐桌上還沒喝完的紅酒杯跟餐點，以及周遭的豪華擺設，也讓富豪不禁笑嘆，「有錢很好，但命更重要啊。」

這場宴會位於台中七期靠近國家歌劇院的豪宅22樓內，參與聚會的不外乎是傳產上市公司老闆、中部醫院董事長、中部知名建商、精密機械業者、連鎖加盟體系企業主等，幾名富豪加起來身價近百億。

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據宴會主人翁表示，10日剛好適逢他們每個月一次的例行聚會，當時幾名友人在家中小酌聊天，相當歡樂，但沒想到突然驚天一搖，餐桌上的所有人立刻起身散會，而主人翁事後看著滿桌的杯盤也不禁覺得逗趣，拍下照片後PO網，「一場喝酒聊天說地，老天來了個震撼教育，立馬不敬禮解散！」

▲落地藝品都用釣魚線固定，花瓶等物則用強力黏土固定底部。

主人翁提到，因為住在大樓22樓，可能因樓層較高，當時一搖，「連站都覺得暈」，而起初大夥並不在意，但因搖晃時間過久，在座所有人臉色漸漸不對，接著心照不宣的直接散會，主人翁也不禁笑嘆，「有錢很好，但命更重要啊。」

透過照片可以看到，主人翁家中擺滿名貴藝術品，而主人翁在經歷921大地震後，早已經驗豐富，特地在大型落地藝品上用著釣魚線固定，花瓶等物則用強力黏土固定底部。

主人翁透露，自己家中一座要價50多萬的法國知名落地水晶燈在921大地震時倒了一座，後來用了釣魚線固定後就再也沒發生過意外，甚至還有要價200多萬的骨董鐘，也因此安然無恙，但經過這次的強震，主人翁也表示，「實在震撼」。

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