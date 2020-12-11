　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

驚天一搖！台中百億富豪「22F聚會」秒散　餐桌成亮點…他一看笑了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼富商遇地震。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲富商遇地震，聚會一秒解散，他一看滿桌酒菜笑了。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、陳韻如／台中報導

10日晚間9時19分發生芮氏規模6.7的地震，幾乎全台有感，而台中位於最大震度，這個驚天一搖，嚇壞不少人。一名富豪事後在臉書PO文分享，「一場喝酒聊天說地，老天來了個震撼教育，立馬不敬禮解散！」只見照片中留下餐桌上還沒喝完的紅酒杯跟餐點，以及周遭的豪華擺設，也讓富豪不禁笑嘆，「有錢很好，但命更重要啊。」

這場宴會位於台中七期靠近國家歌劇院的豪宅22樓內，參與聚會的不外乎是傳產上市公司老闆、中部醫院董事長、中部知名建商、精密機械業者、連鎖加盟體系企業主等，幾名富豪加起來身價近百億。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據宴會主人翁表示，10日剛好適逢他們每個月一次的例行聚會，當時幾名友人在家中小酌聊天，相當歡樂，但沒想到突然驚天一搖，餐桌上的所有人立刻起身散會，而主人翁事後看著滿桌的杯盤也不禁覺得逗趣，拍下照片後PO網，「一場喝酒聊天說地，老天來了個震撼教育，立馬不敬禮解散！」

▲▼富商遇地震。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲落地藝品都用釣魚線固定，花瓶等物則用強力黏土固定底部。

主人翁提到，因為住在大樓22樓，可能因樓層較高，當時一搖，「連站都覺得暈」，而起初大夥並不在意，但因搖晃時間過久，在座所有人臉色漸漸不對，接著心照不宣的直接散會，主人翁也不禁笑嘆，「有錢很好，但命更重要啊。」

透過照片可以看到，主人翁家中擺滿名貴藝術品，而主人翁在經歷921大地震後，早已經驗豐富，特地在大型落地藝品上用著釣魚線固定，花瓶等物則用強力黏土固定底部。

主人翁透露，自己家中一座要價50多萬的法國知名落地水晶燈在921大地震時倒了一座，後來用了釣魚線固定後就再也沒發生過意外，甚至還有要價200多萬的骨董鐘，也因此安然無恙，但經過這次的強震，主人翁也表示，「實在震撼」。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

找不到前女友！問她閨蜜問不到　新北男7pupu竟嗆：看我怎麼處理你

老闆偷摸女員工還想親！事後當女友面喊「精蟲衝腦」：就想吃豆腐

拚生子險丟命…正宮見老公「咬ㄋㄋ」崩潰！婆婆嗆：沒盡妻子責任

ET快訊
驚天一搖！台中百億富豪「22F聚會」秒散　餐桌成亮點
剖腹產肚內藏「壘球大紗布」沒拿出　她痛半年X光驚見真相
麥當勞雙12優惠曝光　這款漢堡買一送一
快訊／高雄男子遭槍擊！被4顆子彈貫穿緊急搶救中
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮「機能防護夾克」開賣6天被搶光！12/14開放第二波預購

雙北耶誕城大PK！新北「2關鍵」贏台北　內行曝最強玩法：是常識

驚天一搖！台中百億富豪「22F聚會」秒散　餐桌成亮點…他一看笑了

女創業家變身藝術家　植物學繪畫藝術展帶您一探亞馬遜生態

門把遙控器也驗！台商入住防疫旅館20處都沒採到病毒　14員工陰性

境外移入+1！長期居美台女返國探親「檢疫中出現嗅覺異常」

地震懶人包！專家：保命避災「4大關鍵」　居家必備「2戰略物資」

12星座長情考驗！金牛、獅子穩交堅持愛情長跑　牡羊、水瓶愛久生膩求新鮮

LIVE／確診台商「防疫旅館14員工採檢」出爐　指揮中心最新說明

家住25樓！一架空拍機突飛來「朝客廳孩子狂拍30秒」　永和媽怒了

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

長榮「機能防護夾克」開賣6天被搶光！12/14開放第二波預購

雙北耶誕城大PK！新北「2關鍵」贏台北　內行曝最強玩法：是常識

驚天一搖！台中百億富豪「22F聚會」秒散　餐桌成亮點…他一看笑了

女創業家變身藝術家　植物學繪畫藝術展帶您一探亞馬遜生態

門把遙控器也驗！台商入住防疫旅館20處都沒採到病毒　14員工陰性

境外移入+1！長期居美台女返國探親「檢疫中出現嗅覺異常」

地震懶人包！專家：保命避災「4大關鍵」　居家必備「2戰略物資」

12星座長情考驗！金牛、獅子穩交堅持愛情長跑　牡羊、水瓶愛久生膩求新鮮

LIVE／確診台商「防疫旅館14員工採檢」出爐　指揮中心最新說明

家住25樓！一架空拍機突飛來「朝客廳孩子狂拍30秒」　永和媽怒了

及時救援尋短者挽救生命　黃偉哲表揚有功員警

日職／羅德宣布陳冠宇退團　球團本部長：他想回台灣

TOYOTA宣告進軍電動車行列　e-TNGA平台純電休旅預告登場

海巡戰力升級！安平艦交船　蔡英文：展現捍衛藍色國土的決心

美CDC主任 ：未來每天新冠死亡人數可能超911的2900人

「小英女孩」超買36條菸罰錢了事...律師：吳宗憲只是幫「團購」

長榮「機能防護夾克」開賣6天被搶光！12/14開放第二波預購

獅子會捐助設備修膳費　關懷據點廚房變身職人等級

長沙「佳麗貸」700女受害　被逼「坐檯、賣淫、捐卵子」

吃得到飽滿龍眼果肉！春陽茶事「桂圓紅棗」手搖登場　還加了小農鮮奶

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

21：20地震「警報狂響」！全台網友嚇壞

6.7強震！台北101大樓「阻尼器」搖晃15公分

冷空氣報到　全台有感低溫下探15度

教室天花板震垮　線路全扯下

鄉民經歷921曝「1關鍵」：這之前都不跑

鄭明典臉書　全台網友回報災情

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

地震後秒見消防特搜集合　網讚爆

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

波多野結衣傳「月底來台賣身」　AV達人曝真相

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面