老闆偷摸女員工還想親！事後當女友面喊「精蟲衝腦」：就想吃豆腐

▲黃姓男子性騷擾女員工，法官判拘役40天。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台中報導

黃姓男子身為公司老闆，卻趁著女員工不備時，趁機撫摸對方胸、腰、腹，甚至是大腿等私密部位，被女員工提告後，黃男當著女友面前跟女員工道歉，並說，「可能我今天是精蟲衝腦」等語，被法官判依違反性騷擾防治法判拘役40天，得易科罰金4萬元。

判決書指出，黃男6月24日上午在辦公室見到女員工小君（化名）時起了色心，竟假裝要幫小君按摩，趁其不及防備之際，隔著衣服觸碰小君的胸部上方、腰部、腹部、大腿上方等身體隱私處，以此方式性騷擾得逞。除此之外，黃男還將頭靠近小君，作勢要親吻對方，小君嚇得用手阻擋，黃男才因此作罷。

小君事後不甘受辱提告，而黃男到案時也坦承不諱，還當著女友的面對小君道歉，並說，「我內心就是有點想歪了，就是有些不對的地方，或者是毛手毛腳或者是存心要吃你豆腐」、「可能我今天是精蟲衝腦」等語。

法官審理後，認為黃男觸碰小君身體隱私部位的行為，確實帶有挑逗、調戲的意味，而黃男主觀上也有性騷擾意圖及犯罪故意，因此將他依違反性騷擾防治法判拘役40天，得易科罰金4萬元。全案可上訴。

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