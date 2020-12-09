拚生子險丟命…正宮見老公「咬ㄋㄋ」崩潰！婆婆嗆：沒盡妻子責任

▲女子為替丈夫傳宗接代，生產時差點喪命，孰料丈夫卻外遇，而她卻是最後一個才知道，心寒提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／彰化報導

人妻小美（化名）結婚多年卻苦無子嗣，沒想到丈夫及婆家人卻因此對她態度冷淡，而她為了家庭關係和諧，做了3次試管嬰兒才成功，還在生產過程中引發多重器官衰竭而差點喪命，所幸仍成功生下2名子女，但沒想到，卻讓她意外抓包丈夫外遇，還被婆婆指責，「你也沒做到妻子的責任」，讓她心寒對丈夫及小三提告，最終獲賠120萬元。

小美指控，她與丈夫阿輝（化名）結婚多年，但因久無子嗣，阿輝及其家人的態度竟日趨冷淡，而她為了替阿輝傳宗接代，以及家庭關係和諧的考量，進行了3次試管嬰兒手術終於獲得成功，但沒想到，在手術當天，阿輝卻稱公務繁忙，找了別人陪她去做胚胎植入手術，讓她感到相當委屈，卻還是選擇隱忍直到生產，豈料在生產過程中引發心跳突然衰竭，導致腎臟及其他多重器官衰竭，還差點為此命喪黃泉，所幸最後成功生下2名子女。

小美表示，阿輝2018年12月7日發生車禍，她接獲通知後趕赴醫院了解，沒想到卻意外發現阿輝與女同事搞外遇，2人多次到摩鐵開房間，還互傳鹹濕對話及親密照，甚至是性愛影片，且姦情至少已持續3年以上，更誇張的是，阿輝的媽媽早已知情，卻仍默許、隱匿，還對她表明，「我兒雖有錯，…，讓外面女人趁機而入，一個大男人沒得溫暖幸福家庭，你也沒做到妻子的責任。要說誰錯，你們都有錯」、「外面只是逢場作戲，不要放在心上，男人嘛，尤其我兒也很有責任很愛家庭也很愛你也很愛小孩」等，但她卻是最後一個才知道。

此外，小美還發現，阿輝電腦中蒐集了大量的嫖妓相關資料，包括小姐暱稱、年齡、交易金額、工作室名稱、交易時間、車夫或仲介資訊、地點、聯絡方式等，讓她相當心寒，憤而對阿輝及小三提告求償300萬元。

阿輝到庭後否認外遇，還稱小美要提告必須提出他與小三共同出遊、摟抱、親吻、或2人衣衫不整而共處一室的證據，但小美所提出的影片，並無法看出是他與小三，而小美與他媽媽的對話，也沒有提及2人有何踰矩的情事，難認2人有侵害小美配偶權。另外，他與小美早在2012年就分居，並無夫妻之實，若法官認定此案有侵權關係，也應將配偶之間的情感納入賠償參考。對此，小三則表示，她是單親，還要照顧3名子女，小美所提賠償金額過高。

法官審理時，勘驗小美所提出的對話截圖，發現阿輝與小三除以「老公、老婆，哥哥、妹妹」互稱，以及多次出現「我愛你」之外，更包括，「就是碰你都很有感覺，…，心靈的愛再加上肉體的撫摸，真的會很硬。想要了」、「好愛你，再來也要看舔到哪個地方，你會顯得特別舒服，我就會記住那裡。很細心觀察」、「妹，有看到射很多嗎」、「你的每一吋肌膚，我都親吻過」、「輕咬著妹妹的ㄋㄋ；嗯嗯；咬ㄋㄋ，很興奮」等語。

另外，還有女性為男性口交的性愛影片，而比對特徵，皆與阿輝及小三相符，法官因此認定2人有超越一般男女正常社交往來的行為，最終判2人須連帶賠償小美120萬元。全案可上訴。

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