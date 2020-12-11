怎麼做到的？法國週刊盛讚台灣防疫 總統府：人民團結一致做到的

記者陳家祥／台北報導

法國「重點週刊」最新一期的封面報導為「誰將主宰世界？」封面中總統蔡英文與四大強國領袖並列，內文更以「台灣怎麼做到的？」為題，報導台灣如何成功抗疫。對此，總統府發言人張惇涵表示，誠如報導中所提到的「台灣怎麼做到的？」，答案很清楚，就是「台灣人民團結一致做到的」。



「重點週刊」（Le Point）本期主題為「美洲、亞洲、歐洲…誰將主宰世界？」封面是世界五大領袖爭鋒賽跑，除了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、大陸國家領導人習近平以及美國總統當選人拜登（Joe Biden）外，也有台灣總統蔡英文。



本期封面故事有四大專題，一篇分析後疫情時代歐、美、亞三洲地位消長；一篇談論自由民主政體的未來；一篇分析科技戰；還有一篇便是以「台灣怎麼做到的？」為題，報導台灣如何成功抗疫，並在世界各國暫停運轉的時刻，力守生活一切如常，「台北彷彿像生活在另一個星球」。



文章內還提到，歐洲國家和中國的經濟關係非常重要，但是「台灣的科技專長不容忽視，而這場疫情證實了這點。歐洲國家和台灣之間存在經濟利益，然而都因政治考量而猶豫。最好的辦法是走向台灣，但保持謹慎」。



張惇涵表示，台灣再次以防疫成功登上國際重要媒體版面，甚至被評為將主宰世界的五強之一，不僅凸顯台灣在全球的重要性，更顯現台灣的國際競爭力。



張惇涵表示，對於再一次獲得國際媒體的肯定，蔡總統仍是認為，台灣能夠走向世界，被國際社會高度重視，她要再次感謝台灣人民的團結，這份榮耀屬於全體國民。