謝長廷回台談「核食解禁」　馬英九：還要製造更多麻煩？

▲前總統馬英九出席「捍衛新聞自由」國際記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

蔡英文政府日前突然以行政命令宣布放寬30月齡以上美牛及萊劑美豬，外傳下一步將開放的就是來自日本的福島核食。對此，前總統馬英九11日受訪表示，「萊豬的事情鬧得沸沸揚揚的時候，政府應該慎重考慮，是不是還要製造更多的麻煩？」

駐日代表謝長廷近日回台，他在臉書上寫下這次返台的待辦事項，其中包括「日本東北食品解禁與否」，引發外界關注。他在受訪指出，對於日本食品進口，政府仍會以「人民優先」的態度來處理；至於台灣不開放核食是否會影響參與國際組織，他則說，「CPTPP是一個高標準的自由貿易組織，所以若台灣沒有採取國際標準，當然會有影響」。

衛福部長陳時中和外交部長吳釗燮日前赴立法院備詢時，坦言有和謝長廷見面，簡單交換核食議題的意見。外交部次長田中光則說，政府重視食安與國人健康，是否進一步去談是否開放核食，要滿足三個條件原則：第一是科學與醫學數據一定要尊重，第二是先進國家如何處理核食問題，第三是國際間通例。

針對核食開放議題，馬英九11日受訪表示，「到目前為止，我們知不知道我們的民意是什麼，雖然公投的效力告一段落，但是現在民眾是不是都贊成，萊豬的事情鬧得沸沸揚揚的時候，政府應該慎重考慮是不是還要製造更多的麻煩？」

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