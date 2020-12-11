台灣智庫民調：68%民眾肯定李登輝施政能力！　這位前總統墊底

▲已故前總統李登輝的政策頗受民眾滿意。（資料照／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

台灣智庫昨（10）日民調指出，在前總統李登輝、陳水扁、馬英九，及現任總統蔡英文4位民選總統中，民眾對於兩岸事務或是國際經貿方面，都最滿意李登輝的能力，分數最低的則為陳水扁。

根據聯合報報導，李登輝的「戒急用忍」政策獲得高達68.1%的民眾肯定，認為成功避免了台灣產業迅速流失，尤其是40歲以下、未親身經歷李前總統執政的族群，有高達70%民眾肯定戒急用忍政策。

另有84.1%民眾認為，李登輝推動包括參與APEC（亞太經濟合作會議）、加入GATT（關稅暨貿易總協定），有助於台灣融入國際經濟社會，且高達90.9%民眾肯定李登輝推動國營事業民營化、建設高鐵、北二高及建立全民健保制度。

民調也顯示，民眾對4位民選總統的評價，以李登輝4.27分最高，接續為蔡英文2.99分、馬英九2.48分、陳水扁2.48分。另外對於兩岸經貿戰略，民眾也評價李登輝3.78最高，接續則為馬英九3.13分、蔡英文2.66分、陳水扁1.79分。

此份民調完成1,078份有效樣本，對象為年滿18歲台灣民眾，並以室內電話調查，依照最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權。本次民調中呈現的政黨認同：民進黨33.3%，國民黨26.4%，台灣民眾黨7.8%，時代力量4.5%，台灣基進4.0%，不偏任何黨16.1%。