　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣智庫民調：68%民眾肯定李登輝施政能力！　這位前總統墊底

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲已故前總統李登輝。（資料照／記者林敬旻攝）

▲已故前總統李登輝的政策頗受民眾滿意。（資料照／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

台灣智庫昨（10）日民調指出，在前總統李登輝、陳水扁、馬英九，及現任總統蔡英文4位民選總統中，民眾對於兩岸事務或是國際經貿方面，都最滿意李登輝的能力，分數最低的則為陳水扁。

根據聯合報報導，李登輝的「戒急用忍」政策獲得高達68.1%的民眾肯定，認為成功避免了台灣產業迅速流失，尤其是40歲以下、未親身經歷李前總統執政的族群，有高達70%民眾肯定戒急用忍政策。

另有84.1%民眾認為，李登輝推動包括參與APEC（亞太經濟合作會議）、加入GATT（關稅暨貿易總協定），有助於台灣融入國際經濟社會，且高達90.9%民眾肯定李登輝推動國營事業民營化、建設高鐵、北二高及建立全民健保制度。

民調也顯示，民眾對4位民選總統的評價，以李登輝4.27分最高，接續為蔡英文2.99分、馬英九2.48分、陳水扁2.48分。另外對於兩岸經貿戰略，民眾也評價李登輝3.78最高，接續則為馬英九3.13分、蔡英文2.66分、陳水扁1.79分。

此份民調完成1,078份有效樣本，對象為年滿18歲台灣民眾，並以室內電話調查，依照最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權。本次民調中呈現的政黨認同：民進黨33.3%，國民黨26.4%，台灣民眾黨7.8%，時代力量4.5%，台灣基進4.0%，不偏任何黨16.1%。

ET快訊
高市「黑豹特勤之光」顏進明教官猝逝　享年53歲
隱沒帶強震「百年一次輪迴」！地震專家點出北部2區快輪到
快訊／艾倫狄珍妮確診新冠肺炎！　曝病情現況
網紅「22F體驗6.7強震」顫抖嚇哭　1分鐘驚悚影片曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣智庫民調：68%民眾肯定李登輝施政能力！　這位前總統墊底

獨／柯文哲為社宅槓內政部　竟是柯媽提點「推給中央就好」

賴品妤被4級地震「晃到」　網驚呼：練成影分身之術了！

雙北簽世壯運主辦城市　柯文哲被問「藍白合」⋯急遞麥克風給侯友宜

勞動基金貪官游迺文4度遭檢舉！高嘉瑜：背後什麼靠山能隻手遮天？

42萬人還沒拿！三倍券倒數21天到期　蘇貞昌：請儘速領取並使用！

柯文哲619字喊話黨員　「我會堅定的與民眾黨夥伴站在一起」

為民伸張正義！ETtoday行動法庭勇奪2020新聞報導人權貢獻獎

馬英九：高等行政法院「缺乏人權常識」　建議法務部開課訓練

中央不滿新北通過食安條例　朱立倫轟：做不好卻推給民間

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

隋棠評論「單親媽判死」挨轟　心情平靜：酸民的話也可以有建設性

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

台灣智庫民調：68%民眾肯定李登輝施政能力！　這位前總統墊底

獨／柯文哲為社宅槓內政部　竟是柯媽提點「推給中央就好」

賴品妤被4級地震「晃到」　網驚呼：練成影分身之術了！

雙北簽世壯運主辦城市　柯文哲被問「藍白合」⋯急遞麥克風給侯友宜

勞動基金貪官游迺文4度遭檢舉！高嘉瑜：背後什麼靠山能隻手遮天？

42萬人還沒拿！三倍券倒數21天到期　蘇貞昌：請儘速領取並使用！

柯文哲619字喊話黨員　「我會堅定的與民眾黨夥伴站在一起」

為民伸張正義！ETtoday行動法庭勇奪2020新聞報導人權貢獻獎

馬英九：高等行政法院「缺乏人權常識」　建議法務部開課訓練

中央不滿新北通過食安條例　朱立倫轟：做不好卻推給民間

只有18天！陳嵐舒牛肉麵餐廳「GUBAMI」12/17起快閃晶華

想在這退休！喬治4年1.9億美金提前續約　快艇下一步要留雷納德

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人　破千留言狂刷！他等到沒睡

宥勝不流浪了！結束8個月露營車…為小孩教育定居台中

名醫偷情美女教授！柯南兒親洩鹹濕對話　身分起底爆是媒體紅人

高市「黑豹特勤之光」顏進明教官猝逝　享年53歲

護髮乳有抹就有用？最多人犯的頭髮保養5大NG迷思　難怪髮質養不好

動脈硬化怎造成？　醫師曝10個傷「心」元凶

「脫網夫妻」號召7陌生人荒野求生　嚴冬倒數100日考驗人性

聖誕樹旁看光雕秀！台南最新聖誕景點　水岸邊鋪滿蒲公英燈超夢幻

翠鳥溺水...暖男急壓胸CPR搶救 「口對口人工呼吸」奇蹟救回性命

政治熱門新聞

賴品妤「晃到」　網驚呼：練成影分身之術了

陳柏惟：憲法是違章建築　並非台灣人創立

台灣智庫民調：68%民眾肯定李登輝施政能力

國民黨凍結28億、刪23億　關鍵裝備全被卡

網跪求高嘉瑜　不要再綁公主頭了！

獨／柯文哲為社宅槓中央　竟是柯媽提點

游迺文4度遭檢舉！高嘉瑜點出關鍵

雙北簽世壯運主辦城市　柯侯互動曝光

為民伸張正義！ETtoday行動法庭勇奪2020人權貢獻獎

再見52台！中天新聞台直播42小時不斷電

42萬人還沒拿！三倍券倒數21天到期　蘇貞昌：請儘速領取並使用！

八里纜車有譜！採BOO招商「不限路線不破壞環境生態」

馬英九：高等行政法院法官缺乏人權常識

柯文哲619字喊話黨員　「我會堅定的與民眾黨夥伴站在一起」

更多熱門

相關新聞

萬華67警爆肝值勤22小時！分局致歉：當天總統到訪

萬華67警爆肝值勤22小時！分局致歉：當天總統到訪

台北市萬華區艋舺青山宮遶境鞭炮炸整夜，引起附近居民強烈反彈，而台北市議員侯漢廷表示，有員警陳情當日服勤22小時，體力差點不堪負荷。對此，萬華分局回應，當日主因總統蔡英文到訪，加上遶境活動拖延時間，才讓員警服勤超時，對此致歉並承諾補休。

蔡英文貫徹「sport for all」：以舉辦史上最成功的世壯運為目標！

蔡英文貫徹「sport for all」：以舉辦史上最成功的世壯運為目標！

人權會：蔡英文政府應暫緩執行死刑

人權會：蔡英文政府應暫緩執行死刑

蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

蔡英文勉綠委「保重」　江啟臣：污衊民主

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒有盡頭

蔡英文、陳菊學手語：人權之路沒有盡頭

關鍵字：

李登輝陳水扁馬英九蔡英文台灣智庫民調

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

4天前才說有大變動！　強震後唐綺陽再發文

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

她逢人就說「會有大地震」！隔天全台劇烈搖晃

《全明星運動會》再傳傷兵！　胡宇威練球著地重摔右腳踝嚴重骨折

12/17遠百信義食代館全面5折

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面