海巡戰力升級！安平艦交船　蔡英文：展現捍衛藍色國土的決心

▲總統蔡英文出席安平級巡防艦艇交船典禮。（圖／總統府）



記者蔡文鈴／綜合報導

國艦國造安平級巡防艦完成海上公試。總統蔡英文11日上午出席交船典禮並登艦參訪，她在致詞時感謝所有參與造船工作的夥伴，因為他們的投入，海巡同仁才能很快擁有更新、更好的艦艇，「你們都是守護藍色國土的功臣，大家辛苦了」。

「安平級巡防艦首艘安平艦交船及第2艘成功艦命名下水暨35噸級巡防艇交船聯合典禮」於11日上午舉行，中信造船股份有限公司董事長韓碧祥、國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、高雄市長陳其邁及立法委員趙天麟、賴瑞隆等皆出席交船儀式。

總統說，為期10年的「籌建海巡艦艇發展計畫」，預計打造超過100艘艦艇，從4千噸級的救難艦，千噸級、百噸級的巡防艦，再到巡防艇都有，而且最重要的，這些艦艇都將是國艦國造，能帶動台灣造船產業的發展和升級。

蔡英文表示，海巡艦艇的發展計畫，正如期、如質、順利，甚至超前推展當中。本次交船的「安平艦」和35噸級巡防艇，以及即將下水命名的「成功艦」，比起過往相同噸位的艦艇，不論是在速度上，還是功能上，都更加優良，充分表現出台灣造船業的技術實力。特別是在「安平艦」上，也納入了海軍部分設備，並具有「平戰轉換」的特性，必要時能立刻轉換成國防的重要戰力，這也代表在加強海巡執法能量的同時，國防的力量也會更加強化。

蔡英文相信，隨著新艦艇的加入，一定能更加展現海巡執法的魄力，展現捍衛藍色國土的決心，讓我們的海巡同仁，都能夠威名遠揚，祝福所有海巡弟兄姊妹，執行每一項任務時，都能平安、成功，並再次感謝所有參與國艦國造的幕後英雄。

此外，面對中國越界抽砂問題，蔡英文強調，海巡署將持續派駐大型船艦，該取締就取締，絕不寬貸，同時，更要加快速度，全力推動前年開始的「籌建海巡艦艇發展計畫」，讓所有第一線執法的同仁，都能有性能更好、更安全的船艦，來執行國人所期待的任務。

▼總統蔡英文出席安平級巡防艦艇交船典禮。（圖／總統府）



▼總統蔡英文出席巡防艦艇交船典禮，登艦參訪。（圖／青年日報）

