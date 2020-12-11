駐美代表處「全員陰性」11日復工　蕭美琴：謝謝大家關心

▲蕭美琴10日（圖左）及8日在臉書報平安，並透露駐美代表處疫情情況。（合併圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

記者蘇晏男／台北報導

全球新冠肺炎疫情持續升溫，駐美代表處至今共11人確診，為安全起見，駐美代表蕭美琴也接受隔離。對此，蕭美琴11日上午臉書表示，駐美代表處11月30日集體檢測全員均為陰性，顯示自11月25日迄今並無新增員眷確診案例，因此所有隔離職員11日恢復正常到班。

蕭美琴指出，截至當地時間10日晚間7時55分，駐美代表處11月30日集體檢測全員均為陰性，其中一名似有確診反應的眷屬及其同住家人經RT-PCR再次檢測後，結果亦均為陰性，換句話說，本自自11月25日迄今並無新增員眷確診案例。



蕭美琴表示，經本處逐一檢視此前11名確診同仁員眷及與其等接觸同仁的隔離到期日，最後一批隔離同仁於隔離期滿並經RT-PCR檢測1至2次（視有無症狀而定）為陰性後，均可於11日零時起恢復正常到班。

另外，蕭美琴日前為安全起見也接受隔離，並於8日透過臉書表示自己隔離期滿，向外報平安，但當時有網友看到蕭美琴自拍照後，認為她消瘦許多。

對此，蕭美琴10日也回應，謝謝大家關心，雖然前陣子焦慮壓力難免的，但是她沒有爆瘦，同仁們現在也都平安健康，外交工作繼續打拼。

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