　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／增1例境外移入　指揮中心1400記者會說明

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，將於下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明病例情況與後續防治作為，預期浙江台商檢疫旅館相關人員檢驗結果也會在記者會中說明。

根據指揮中心統計，國內目前累計725例確診，分別為633例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、590人解除隔離、127人住院隔離中。其餘住院隔離中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

ET快訊
小隊長摔車殉職　警察局IG發文惹眾怒慘被灌爆
謝忻地震躲桌下哭「掉半球走光」真相曝！深夜崩潰
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第一次經歷地震！英國籍老師「以為是恐攻」怕爆　下秒往教室外衝

6.7強震「先上下、再左右」晃　氣象局：P波先抵達、S波破壞性高

線上馬拉松開跑！ 跟著「富邦人壽健康邦」FUN膽解任務

強震猛力一晃！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手緊抱20秒惹噴淚

6.7強震「桃竹苗超晃」卻沒收到警報　氣象局：因預估震度不到4級

快訊／增1例境外移入　指揮中心1400記者會說明

地震前兆！土城到竹東一路狂現「破碎雲帶」　南投還見幻日高掛

地牛又翻身！桃園震度超有感...網驚：為何沒收到國家級警報？

男友火鍋加一堆香菜！她崩潰回嗆22字秒閉嘴　網友讚翻太貼切

「隱沒帶強震」延伸台北、新北　台大教授：累積能量中隨時爆發

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

第一次經歷地震！英國籍老師「以為是恐攻」怕爆　下秒往教室外衝

6.7強震「先上下、再左右」晃　氣象局：P波先抵達、S波破壞性高

線上馬拉松開跑！ 跟著「富邦人壽健康邦」FUN膽解任務

強震猛力一晃！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手緊抱20秒惹噴淚

6.7強震「桃竹苗超晃」卻沒收到警報　氣象局：因預估震度不到4級

快訊／增1例境外移入　指揮中心1400記者會說明

地震前兆！土城到竹東一路狂現「破碎雲帶」　南投還見幻日高掛

地牛又翻身！桃園震度超有感...網驚：為何沒收到國家級警報？

男友火鍋加一堆香菜！她崩潰回嗆22字秒閉嘴　網友讚翻太貼切

「隱沒帶強震」延伸台北、新北　台大教授：累積能量中隨時爆發

阿拉伯第4國！摩洛哥以色列關係正常化　川普：中東和平重大突破

配合北京制裁　港府：取消美外交人員免簽待遇

皇家明星鐵捕、落磯勵志哥　獲選本季東山再起獎

保母車司機睡覺打瞌睡　張洛君挺身救了一車人

第一次經歷地震！英國籍老師「以為是恐攻」怕爆　下秒往教室外衝

快訊／顧立雄夫妻座車撞機車！騎士倒地噴對向　2人搭小黃快閃

陳子璇舊愛劈空姐同事！飛加拿大抓姦目擊現場「冷丟12字」走人

6.7強震「先上下、再左右」晃　氣象局：P波先抵達、S波破壞性高

馬英九引美國自由之家報告　訴諸國際「威權正在台灣復辟」

線上馬拉松開跑！ 跟著「富邦人壽健康邦」FUN膽解任務

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

21：20地震「警報狂響」！全台網友嚇壞

6.7強震！台北101大樓「阻尼器」搖晃15公分

教室天花板震垮　線路全扯下

冷空氣報到　全台有感低溫下探15度

鄉民經歷921曝「1關鍵」：這之前都不跑

鄭明典臉書　全台網友回報災情

地震後秒見消防特搜集合　網讚爆

新竹舊國賓戲院「鐵架、磚頭」被震垮！

一夜連兩震！網洗板炎亞綸臉書朝聖

更多熱門

相關新聞

FDA專家背書！輝瑞疫苗最快下周施打

FDA專家背書！輝瑞疫苗最快下周施打

美國食品藥品監督管理局（FDA）的獨立專家小組10日表決通過，建議授權輝瑞（Pfizer）疫苗緊急使用。知情人士透露，FDA預計最快12日實施批准。也就是說，醫護人員、養老長照機構住戶等優先族群最快下周就可開始接種。

居家檢疫碰地震可否逃離　莊人祥給答案

居家檢疫碰地震可否逃離　莊人祥給答案

柯文哲：若有感染「每個人都倒楣」

柯文哲：若有感染「每個人都倒楣」

東京都單日確診人數首度飆破600人

東京都單日確診人數首度飆破600人

新冠肺炎疫情增　駐俄代表處又傳1確診

新冠肺炎疫情增　駐俄代表處又傳1確診

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人

台灣凌晨2:15地震　國家警報大響

18歲嫩妹「染愛滋」告高雄男　檢驗出爐傻了

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面