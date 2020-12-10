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地震狂搖「居檢中逃不逃」好煎熬　莊人祥給答案：逃命可但要戴口罩

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▲▼1210中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

今（10）日晚間發生規模6.7地震是今年最大一起，不但全台有感，國家級警報也發動。然而在新冠疫情影響下，國內有不少人正在居家檢疫、隔離當中，發生地震到底能不能逃命引發議論。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間受訪回應，人命重要，如果感受到危急情況可以逃命，但一定要配戴口罩。

▲▼ 地震國家級警報。（圖／記者賴文萱攝）

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▲地震國家級警報。（圖／記者賴文萱攝）

今（10）日21:19宜蘭外海發生規模6.7地震，深度達77公里，各地最大震度宜蘭4級、台北4級、花蓮4級、桃園4級、新竹4級、南投4級、台中4級、苗栗4級、雲林4級、嘉義4級、台東3級、彰化3級、高雄3級、台南3級、屏東2級、澎湖2級、馬組1級。

根據《傳染病防治法》居家檢疫、隔離者擅自外出，依照情節輕重，最高可裁罰百萬。先前甚至有一名移工踏出防疫旅館房門8秒就遭罰10萬元，還引發外媒討論。

然而遭逢地震到底可不可以離開檢疫地點，莊人祥晚間受訪表示，如果民眾在家隔離檢疫，若感受災害恐危及生命，可以逃命，畢竟人命最重要，不過有個重點，就是口罩要戴好。即便因此啟動電子圍籬，只要可以解釋離開原因，就不會予以處分。

至於在集中檢疫所檢疫者，該所指揮官會視情況決定是否逃生，並且準備有不同語言廣播告知逃生路線，請檢疫者配合戴上口罩前往指定地點集合，等待緊急情況解除再回到檢疫地點。旅館的情況也類似，應依照相關逃生SOP進行。

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