出席兩岸企業家峰會年會　許勝雄：與代理海基會身分無關

▲2020兩岸企業家峰會年會台北場內直播畫面。（圖／取自今日海峽）

記者陳政錄／台北報導

「2020兩岸企業家峰會年會」今年因疫情影響，在台北、廈門兩地設分會場，透過視訊連線舉行。9日開幕式上，台北場台灣政商界代表雲集，現代理海基會董事長的許勝雄也出席與會，但他在受訪時強調，此次出席與他海基會身分無關，單純是企業間的互動。

許勝雄進一步表示，兩岸企業家峰會，旨在討論台灣企業在大陸市場上發展遇到的困難、問題點，向陸方反映並搭橋策略合作，讓資源產生更大能量。因此，被問到兩岸關係是否影響峰會等民間交流，他說，只要是單純企業界的交流，由於「都不牽涉到政治，所以其實還好。」

▲金仁寶集團董事長許勝雄。（圖／記者陳政錄攝）

至於陸方今年未如上屆年會宣布「惠台26條」後，進一步釋出利多。許勝雄認為，企業關心的是政策如何落實，另外台商近年推動轉型升級，布局大陸內需市場，這與大陸推動雙循環策略是一致的，這幾個議題將在峰會各個工作小組中，進行具體討論。

談到身分問題，許勝雄說，他此次參加峰會年會，是以企業界民間身分出席，包括兩岸企業家峰會監事會召集人、三三企業交流會理事長，與代理海基會董事長職務無關。

作為兩岸層級最高的經貿交流平台，兩岸企業家峰會自2013年成立以來，每年於11月初舉辦年會，代表民間企業界商討兩岸各領域經貿合作、標準制定問題，於兩岸各有理監事會，台方理事長為前副總統蕭萬長；惟因身體違和，蕭萬長今天未出席開幕式，陸方也由陸方峰會副理事長張平，代大陸全國政協主席汪洋宣讀賀信。

▲兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍，在年會廈門現場致詞。（圖／記者魏有德攝）

值得注意的是，有別於廈門場廣邀陸媒採訪，台北場則謝絕任何媒體、非與會人士進場，避免因兩岸政治緊張模糊焦點。

但在9日的開幕式上，台北場仍政商雲集，除許勝雄外，包括工商協進會理事長林伯豐、商業總會理事長賴正鎰、電電公會榮譽理事長郭台強、富邦董座蔡明忠、台達電創辦人鄭崇華、電電公會理事長李詩欽、台新金副董事長李紀珠、上銀總裁卓永財、燿華集團總裁張平沼與會；另曾任職官場還有前貿協董事長王志剛、前經濟部長陳瑞隆、前國發會主委陳添枝、其陸委會主委林祖嘉，共約200人出席台北場年會活動。

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