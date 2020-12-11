強震猛力一晃！爸彎腰「肉身護女兒」　雙手緊抱20秒惹噴淚

記者曾筠淇／綜合報導

昨（10）晚9點19分發生芮氏規模6.7地震，全台皆有感。一名媽媽在回家路上遇強震後，立刻打電話關心老公和女兒的狀況；回到家後，她好奇地震時老公在做什麼，結果一調監視器畫面，差點噴淚，「看到老公肉身護女兒！」而影片畫面曝光後，也讓不少網友相當感動，直呼「好爸爸」、「帥慘了！好感動」。

這名媽媽在「爆廢公社公開版」上發文表示，「昨天大地震，看到老公肉身護女兒的這一幕，又戀愛了！」從她分享的畫面可見，昨晚9點19分忽然猛力一晃，連家具都不斷搖擺，這時爸爸立刻彎腰，用雙手緊抱女兒頭部長達20秒的時間，同時也不斷抬頭注意附近情況，流露滿滿的父愛。

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▲爸爸用肉身保護女兒。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

媽媽向《ETtoday新聞雲》記者透露，地震發生的當下，她正好在下班回家路上，由於震度很大，所以震後，她便焦急的打電話回家關心老公和女兒的情況；而老公則回應「一切都很好。」回到家後，她實在很好奇地震時老公在做什麼，所以便調了監視器畫面來看，「看了監視器後差點噴淚！」不過，由於爸爸當下正在幫女兒換睡衣，所以「女兒一直笑，以為爸爸在跟她玩」，完全沒被地震嚇哭。

影片曝光後，不少網友留言回應，「嫁對人，神隊友無誤」、「應該給女兒長大時看，會很感動」、「父愛如山」、「好棒的爸爸」、「十年前地震，我老公也是轉身抱起身後的兒子直接衝出去，而老婆我只能自求多福」、「沒辦法！上輩子的情人，很窩心」、「這樣的男人給滿分」、「果然是前世情人，幸福的小北鼻」、「我要哭了！爸爸好感人」、「滿滿的愛」。