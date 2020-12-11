6.7強震搖出「兩地區」國家級邊緣人　破千留言狂刷！他等到沒睡

記者黃翊婷／綜合報導

台灣10日深夜至11日凌晨一連發生兩起地震，分別為芮氏規模6.7、芮氏規模5.6，不少民眾睡到一半被國家級警報嚇醒，新竹人和中壢人的手機卻都十分「安靜」，讓他們忍不住上網PO文自嘲，「請問大家都有收到地震國家級警報嗎？還是只有我手機壞掉？」

▲中壢網友自嘲成了國家級邊緣人。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人）

臉書粉絲專頁「我是中壢人」小編10日晚間9時19分芮氏規模6.7地震發生後，隨即PO文詢問，「請問住在中壢的朋友，你們有收到國家級警報嗎？」結果一夜刷出超過800則留言，大多數網友都沒有收到警報訊息，紛紛留言調侃，「不要問這些廢話，除了演習，從沒實際收到過突然來的災情訊息」、「沒有，不要再說定位飄移，我確定我在中壢」、「沒有，看來我又住在外太空了」、「只有收到繳費通知」。

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過了8分鐘之後，臉書社團「新竹爆料公社」也有網友PO文詢問，「請問大家都有收到地震國家級警報嗎？還是只有我手機壞掉？」直接炸出500多名新竹網友回應，「我跟家人都沒有收到」、「沒有，我的手機應該也是壞掉」、「還沒收到，我一直等到現在還沒去睡覺」、「我兩個門號、兩部手機都沒有收到啊」、「沒收到，中央氣象局APP晚間9時32分才跳出地震訊息」。

▲新竹網友也沒有收到警報訊息。（圖／翻攝自Facebook／新竹爆料公社）

據了解，這起芮氏規模6.7的強震幾乎全台人民都有感受到明顯搖晃，各地震度分別為宜蘭、花蓮、台北、新北、桃園、新竹、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義4級；基隆、台東、彰化、嘉義、高雄、台南3級；屏東及澎湖為2級，連江縣1級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，地震震央位於宜蘭縣政府東方27.2公里 ，屬於台灣東部海域，地震深度為76.8公里，規模6.7，以這個位置來看是隱沒帶地震，特性是餘震衰減很快，即便有也不會大，但仍不排除在一周內還會有規模4以上的餘震，不過次數不會多，還不至於出現規模超過5.0的餘震。

▼國家級警報訊息。（圖／記者黃心瑀攝）