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專家示警百年一大震「快輪到台北」　氣象局出面回應了！

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▲▼霧霾,空氣汙染,台北101,信義區,空汙,pm2.5,空氣品質指標AQI,霾害,細懸浮微粒,污染源,過敏原,致癌物,公害。（圖／記者李毓康攝）

▲李錫堤教授警告大型板塊隱沒型地震的週期為百年一次，下次的震央地區可能是台北。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣10日晚間9點19分發生芮氏規模6.7的地震，全台有感且多處最大震度4級，地震搖晃時間長達15秒，導致國家警報大作。中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，這次屬於大型板塊隱沒型地震，週期為百年一次，預估下一次可能是台北、宜蘭地區，震度可能會超過5。對此，氣象局表示，以歷史文獻推論地震是否發生較無科學根據。

氣象局指出，地震深度77公里，震央位於宜蘭外海，宜蘭、花蓮、台北、新北、桃園、新竹、南投、台中、苗栗、雲林、嘉義皆為4級；基隆、台東、彰化、嘉義、高雄、台南皆為3級；屏東及澎湖為2級，連江縣1級。

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▲▼2119地震，強震地震。（圖／氣象局）

▲12月10日的地震屬於隱沒板塊內部型地震。（圖／氣象局）

李錫堤指出，10日晚間的地震屬於隱沒板塊內部型地震，台灣位於菲律賓海板塊及歐亞板塊間，而菲律賓板塊從花蓮外海延伸到歐亞板塊底下深處，到台北、宜蘭時深度約7、80公里。

李錫堤說，1815年也發生大型板塊隱沒型地震，震央位於台北、宜蘭，而台北1909年發生規模7.3地震，深度80公里，震央位於新北市中和，而大型板塊隱沒型地震的週期是「百年一次」。

因此，李錫堤強調，台北地區2020年應該要再留意有類似情況發生，到時台北、宜蘭地區的震度可能會超過5。

氣象局表示，學者的提醒是好的，但地震無法預測，且台灣地震科學觀測史僅100餘年，因此以歷史文獻推斷地震是否發生，並沒有科學根據，學者的言論只能做為參考。

▲▼氣象中心講解1210強震。（圖／記者姜國輝攝）

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌講解強震。（圖／記者姜國輝攝）

「以我個人判斷，地鳴全台都有感到地鳴，這句話本身就有問題。」氣象局地震測報中心主任陳國昌上午受訪時指出，從今天早上5點多開始就再也沒有餘震發生，甚至規模小於4的餘震也沒有發生，昨天有說過，隱沒帶地震它的地震序列衰減非常快，且隱沒帶地震所發生的餘震規模相對會比較小，2點15分5.56稱為最大餘震，其實位置跟主震位置有點差異。

陳國昌分析，在9:21、9:27地震跟4.8餘震發生後，有5個餘震是規模小於4的，發生位置在主震附近甚至在主震邊，應該在同一個構造上，但從晚上12點後到1點多規模4.1地震有點向南偏，偏的角度由東偏南，到2點15分規模5.6地震位置已經到東南方向，若用地理上來看，跟宜蘭縣政府距離拉到31.3公里，所以後面接下來從5.6地震後面接下來有3個小的餘震，有1個在原來主震附近。

陳國昌表示，當然需要再仔細研究分析，或者有更多資料佐證，認為主震後續規模5.56地震是另一個構造，被主震序列地震所引發，也是隱沒帶地震，不過它偏南，深度變淺只剩下60幾公里深，可能是另一個構造。他也強調，有很多學者專家認為地震偏少、能量釋放不夠，因此推測可能有更大的地震，但地震沒辦法預測，每年有時候多有時候少，並不一定，現在長期一年平均3萬6千次到4萬次，也有一年2萬多次，也有一年5萬次，取決於當年有沒有發生非常大的地震。

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