強震後又11次餘震！氣象局：一周內恐再有「規模4↑」地震

▲今凌晨又有規模5.6地震。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

東北地區10日晚間9時19分於宜蘭外海發生規模6.7地震，至今日已又陸續發生11起餘震，其中今早凌晨2時15分發生規模5.6地震，是目前震度最大的餘震。氣象局表示，未來一周仍可能發生規模4以上餘震，加上北台灣連日陰雨，可能引發山崩或土石流。

根據氣象局官網顯示，從昨晚9時19分發生規模6.7地震，還有發布3次餘震資料，分別是昨晚9時27分規模4.8、今早1時31分規模4.1、今早2時15分規模5.6等的地震。

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▲凌晨餘震規模較大，部分區域民眾有收到國家級警報。（圖／記者鄒鎮宇攝）

氣象局地震中心表示，另外還有8次餘震因規模未達標準，因此沒有發布。在今早3時以前還有發生5次餘震，3時以後有3次，這8次地震規模都約在3到4間，但因各地震度不足，因此沒有發布。

地震中心副主任吳健富表示，氣象局根據觀測資料統計、地震發生的位置與週遭環境，並考量到累積了這麼久的能量，因此不會只有主震，預計一周內還可能會發生規模4以上的餘震，餘震也會隨時間拉長慢慢結束與變小，不過這周要多加小心，北台灣近日陰雨綿綿，很多地方土壤裡面飽含水分，地震一晃就會有山崩、土石流發生的危險。