懷孕狂搥肚「讓孩子永遠沈睡」　她消失22年…罹病現身要子盡孝

▲台東54歲張姓女子發現自己手術後無法再工作，竟回頭向自己拋棄22年的兒子討撫養費。（圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台東報導

台東54歲張姓女子年初在接受一場手術後，因得知自己1年內無法從事任何勞力工作，遂上法院提告，向自己年輕時與2名男友所生的子女討撫養費。其中，女兒因仍在大學就讀中、尚無收入，依規不得聲請，她便轉向現年已22歲的兒子討每月8000元扶養費，但台東地院審理時，因發現張女沒有善盡撫養義務在先，審結審結駁回她聲請。

張女目前每月僅領有身障補助1294元，就算加上名下房產及土地收租，在扣除治療腿疾及醫療等費用後仍難以維持生活，又她2月時還接受了右側股骨粗隆下骨折手術，術後僅能以柺杖協助行動，1年內無法從事任何勞力工作，為了維持生計，她遂向自己年輕時所生的子女討撫養費。

據判決，張女1998年12月間生下了一名男嬰，不過才過了40多天，她就將男嬰帶去給賴姓保母請託24小時照顧，後來僅付了一年多的保母費，就以沒錢為由說要將孩子帶走。

賴姓保母表示，男嬰被送來初期晚上都會一直哭，她都必須抱著男嬰睡覺，導致她才顧一個月，就暴瘦十幾公斤，後來男嬰4個月大時，張女曾凶巴巴地來說要把孩子掐死，讓孩子永遠沉睡，遭拒後更一直撞牆，嚇得她之後一遇到張女要來看孩子，都得先確認她精神狀況。

賴女再稱，男嬰在1歲時就被張女帶走，她因擔心孩子出狀況，主動前去找張女同居人（男嬰生父）詢問，接著就在台東鐵花路上的一間卡拉OK店發現男嬰，當時男嬰全身都是屎尿，處境令人心疼，自此她就決定將男嬰帶回身邊撫養，至今也22年過去了。

賴女丈夫則證稱，男嬰的生父離開後，張女因懷恨在心，所以一直把男嬰當出氣筒，甚至懷孕期間還曾不停搥打自己肚子，「我與妻子後來決定撫養男嬰，其實完全沒有考慮到保母費，只希望這孩子能平安長大」，另雖然男嬰現已長大成人，但身體不好沒有工作，患有憂鬱症，一個眼睛也看不到。

台東地院審理時認為，張女過去這22年來未盡撫養義務，直到現在發現自己生活出問題，沒有謀生能力，才反過來要向孩子討撫養費，此情實在不合理，審結駁回她聲請，免除兒子對張女的扶養義務。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版