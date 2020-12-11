　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伴屍直播2小時！網紅虐死「懷孕女友」嗨翻收抖內...渣男下場曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼惡整懷孕女友！網紅拖遺體傻眼「她可能死了」　伴屍直播2小時。（圖／翻攝自YouTube直播）

▲俄羅斯直播主斯塔虐死女友，其下場曝光！（圖／翻攝自YouTube直播）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯一名30歲的直播主斯塔（Stas Reshetnikov）以ReeFlay為名分享遊戲直播、情侶互動，但事後遭踢爆影片充滿仇女、虐待、酒精等不當內容，先前更只因粉絲抖內1000美元便將懷孕的女友瓦倫蒂娜（Valentina Grigoryeva）關在攝氏0度以下的戶外數小時，造成其死於低體溫症，而今下場曝光，恐面臨15年有期徒刑！

綜合外媒報導，年僅28歲的瓦倫蒂娜死前只穿內衣褲，被斯塔以「需要清醒一下」為由關在1樓戶外陽台，而斯塔繼續回到室內直播玩遊戲，直到之後因低體溫症失去意識，才被斯塔拖回房間，醫護人員與警察到場後宣判死亡，然而在此前2個小時斯塔還能繼續伴屍直播、裝哭，成功獲得粉絲抖內。

俄羅斯調查委員會在經過調查後判定，斯塔的行為已造成嚴重人身傷害並導致死亡，因此正式拘留斯塔，斯塔恐怕得因此面臨15年的有期徒刑。

▲▼Reeflaｙ,Stas Reshetnikov,Valentina Grigoryeva,俄羅斯網紅直播。（圖／翻攝自YouTube直播）

▲瓦倫蒂娜生前曾和男友直播，分享為人母的喜悅。（圖／翻攝自YouTube直播）

悲劇發生後，Youtube官方也大感震驚，譴責了該段影片，強調此類內容不為官方政策接受，並於不久後關閉斯塔的頻道。

據悉，斯塔根本是靠著對女友施行「惡作劇」的方式爆紅，獲得大批粉絲喜愛，除了與友人一起對瓦倫蒂娜噴灑胡椒水，看著騎在地上打滾、痛哭慘叫，還曾在酒後放任女性友人拿著盤子往瓦倫蒂娜頭上猛砸、猛踹。

在事後的驗屍報告中，瓦倫蒂娜血液中驗出大量毒品與酒精反應法醫鄭時期可能生前服用大麻等毒品；不過其友人反駁表示，瓦倫蒂娜雖偶爾小酌，但卻不曾吸食過毒品，懷疑是生前慘遭男友虐待強逼吸食。

►惡整懷孕女友！網紅拖遺體傻眼「她可能死了」　伴屍直播2小時
►網紅伴屍直播「仇女史」起底！　胡椒水狂噴女友…揭更多殘忍行徑

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冰河醣蛋白保濕霜，專櫃保濕常勝軍

ET快訊
直擊／蕭敬騰內湖無預警快閃！搶朝聖人潮擠爆
驚悚撞擊影片曝！高雄2騎士「遭撞噴飛車頂」重摔滿地血
李國超突宣布「明登記結婚」！愛情長跑20年報喜
返港畫面曝！日本ONE貨輪「超歪斜貨櫃牆」整面慘躺甲板上
快訊／陳彥允踹倒2台共享機車遭罵翻　即刻宣布暫停演藝工作
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「神祕金屬巨碑」現蹤波蘭華沙！　聳立河岸邊驚呆跑者

伴屍直播2小時！網紅虐死「懷孕女友」嗨翻收抖內...渣男下場曝光

英國「最會生家庭」父確診！22個小孩沒聖誕禮物...經濟陷危機

返港畫面曝光！　日本ONE貨輪「超歪斜貨櫃牆」整面慘躺甲板上

趙斗淳慘了！市府招12名「跆拳道」武警24小時巡邏：目標零性侵

時代雜誌公布2020年度風雲人物　拜登賀錦麗獲選

《時代》2020年守護者揭曉　前線抗疫醫療衛生工作者獲得

啃老兒酗酒討錢！俄71歲老婦「怒揮斧頭」直接砍死　抬屍畫面曝光

川普「又贏了」！1小時發狂連發9貼文...看影片氣炸：選舉詐欺

阿拉伯第4國！摩洛哥以色列關係正常化　川普：中東和平重大突破

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

「神祕金屬巨碑」現蹤波蘭華沙！　聳立河岸邊驚呆跑者

伴屍直播2小時！網紅虐死「懷孕女友」嗨翻收抖內...渣男下場曝光

英國「最會生家庭」父確診！22個小孩沒聖誕禮物...經濟陷危機

返港畫面曝光！　日本ONE貨輪「超歪斜貨櫃牆」整面慘躺甲板上

趙斗淳慘了！市府招12名「跆拳道」武警24小時巡邏：目標零性侵

時代雜誌公布2020年度風雲人物　拜登賀錦麗獲選

《時代》2020年守護者揭曉　前線抗疫醫療衛生工作者獲得

啃老兒酗酒討錢！俄71歲老婦「怒揮斧頭」直接砍死　抬屍畫面曝光

川普「又贏了」！1小時發狂連發9貼文...看影片氣炸：選舉詐欺

阿拉伯第4國！摩洛哥以色列關係正常化　川普：中東和平重大突破

全身淋濕回車上！依依1舉動做到淚崩 納豆傻眼…她委屈：男生不懂

特賣會場華麗轉身名表店面　背後房東藏神秘名表商

詹皇獲《時代雜誌》最佳運動員　與AD包辦ESPN現役百大球星前2名

地震懶人包！專家：保命避災「4大關鍵」　居家必備「2戰略物資」

12星座長情考驗！金牛、獅子穩交堅持愛情長跑　牡羊、水瓶愛久生膩求新鮮

怎麼做到的？法國週刊盛讚台灣防疫 總統府：人民團結一致做到的

【廣編】萬企機構Ｘ大陸工程　高規格打造北投地標　豐景建築

「神祕金屬巨碑」現蹤波蘭華沙！　聳立河岸邊驚呆跑者

懶人包／漫威宣布全新大片！驚奇隊長2、蟻人3、驚奇4超人回歸

直擊／蕭敬騰內湖無預警快閃！　人潮搶朝聖...門口擠爆

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

真有外星人！美國保密協議簽下去了

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

李安是香港人？談大陸的荒謬翻譯

日貨輪返港「超歪斜貨櫃牆」畫面曝

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

宜蘭外海6.7強震　外媒關注

美FDA今審查輝瑞疫苗　最快12日開放施打！

嫩媽「鼻長痘」擠一下變巨腫塊

川普又贏了！看到影片氣炸：選舉詐欺

法週刊「誰將主宰世界」　 蔡總統與四大領導人並列

美轟炸機奔襲波斯灣　威攝伊朗

24歲女泡澡滑iPhone觸電　慘成蒼白裸屍

展現對台灣承諾　美議員籲立法將代表處升格使館

時代雜誌年度藝人　韓國天團BTS獲殊榮

更多熱門

相關新聞

星潮之夜登場！眾星雲集炸翻全場

星潮之夜登場！眾星雲集炸翻全場

浪LIVE年度盛典「星潮之夜」重磅來襲！超人氣歌手J.Sheon用迷人嗓音炸翻全場，220位直播主走出直播間，打扮成男神女神前來共襄盛舉，包括帥氣又有才的星潮四帥、時尚結合古典的女子團體無雙樂團、魅力無法擋的啦啦隊樂天女孩、知名造型師李明川等等，眾星雲集一同共享浪LIVE的榮耀里程碑。

孽子啃老！71歲老婦拿斧頭砍死棄屍

孽子啃老！71歲老婦拿斧頭砍死棄屍

老公4個月狂劈4女！網卻一面倒勸別離婚

老公4個月狂劈4女！網卻一面倒勸別離婚

懷孕還抽菸！22歲女「胎盤變硬」寶寶險死　醫曝3恐怖下場

懷孕還抽菸！22歲女「胎盤變硬」寶寶險死　醫曝3恐怖下場

懷孕穿山甲中套索　白骨拖行覓食

懷孕穿山甲中套索　白骨拖行覓食

關鍵字：

國際焦點俄羅斯直播主斯塔瓦倫蒂娜虐待仇女懷孕伴屍一屍兩命下場

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面