業務夫偷吃同事！正宮懷3寶見「我的棒棒腿」…挺大肚抱婆婆哭軟腿

▲人妻發現丈夫與女同事婚外情，心碎抱著婆婆痛哭。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名擔任保險業務的人夫發生婚外情後，打算回歸家庭，卻遭同事小三恐嚇「我要是死了才是你重獲自由的開始」、「大家一起下地獄」等語，於是持續這段不倫戀，而正宮懷3寶後期知悉姦情，心碎抱著婆婆痛哭，一度腿軟站不起來，決定向小三提告求償。法院審理後，判小三應賠償正宮10萬元。可上訴。

人妻主張，小三明知丈夫有家室，竟與丈夫親密出遊、發生性行為。當她懷第三胎時，丈夫想回歸家庭，於是向小三提出分手，不料，對方竟然出言恐嚇，「讓老娘不爽大家一起下地獄」、「你爽完了就想抽身，你錯囉」、「你沒資格說不在一起啊」、「下船只有死路一條」、「我要是死了才是你重獲自由的開始」，使人夫深陷在這段倫戀中不可自拔，而分手失敗。

另外，人夫與小三的對話更不乏情慾交流，包括「我想你」、「我現在胸悶悶的」、「都妳弄的」、「你要常常幫我按摩啦」、「我的棒棒腿」、「給你愛的親親」、「凸顯妳的大咪咪嗎」，2人還相約泡溫泉，就連正宮在坐月子的時候，2人還大膽示愛彼此，令正宮大受打擊「無語問天」，還常常在半夜驚醒，悲從中來，小三還曾親筆寫下道歉信。

▲小三稱與人夫的對話只是打嘴砲。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

小三辯稱，當初是人夫猛烈追求，還騙她說夫妻感情不好，她知道後堅持等人夫離婚才能發生性行為，2019年5月後就沒有再與人夫聯絡了，但由於2人同在一間公司，才會與人夫偶遇，強調沒有私下見面，雙方只是一般的朋友，反倒是人妻竟PO文還將她的住址、公司公布在網路上，導致總公司網站也被灌爆，讓她受到驚嚇，直言「這並沒有完全是我的錯」。

針對道歉信，小三則稱，寫信是因為她做錯事，正宮揚言要號召人員到她公司抗議，主管想大事化小，說至少要寫封道歉信，她才寫的，且2019年9月間正宮有傳訊息給她，當時她就向正宮表示，那是2019年5月的事情，請人夫不要再連絡她，不知道正宮為何6月間又將這些事情翻出來。至於其他對話只是打嘴砲，不是在一起，也沒有發生性行為。

彰化地方法院勘驗各項事證後，認為小三明知人夫有家室，仍與他過從甚密，也有道歉信、對話紀錄可佐證，最後判小三應賠償正宮10萬元，全案仍可上訴。

【更多新聞】

基隆男疑「吸笑氣亡」…友人開門一見嚇壞！床邊留2支鋼瓶、氣球



跟男友吵架…2寶媽心情不好「吸毒餵母乳」！男嬰趴床全身發紫慘死



軟禁套房內部曝！彰化女童「12年沒出門」…窩小房間慘出現接觸障礙