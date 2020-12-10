宜蘭外海6.7強震傳災情　大賣場貨架物品紛紛搖落地

記者游芳男／宜蘭報導

台灣宜蘭外海10日晚間9時19分發生規模6.7強震，宜蘭除有員山鄉永同路2段枕山所往同樂方向有電線掉落外，目前，傳出有大賣場貨架物品紛紛搖落地災情。

▲▼宜蘭外海6.7強震傳災情，一家大賣場貨架物品紛紛搖落地。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭外海發生6.7強震後，10日晚間，員山鄉永同路2段枕山所往同樂方向，傳出電線掉落災情外，有一家位於宜蘭市慈安路的大賣場貨架物品，經不起強震，貨架上商品是紛紛被搖落地面，幸未砸傷消費，掉落的貨品中，只有一瓶醬油是摔破地面。