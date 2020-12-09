「白色火球」同步閃爆高雄、台南　14秒影片曝！網狂刷3字解答

記者黃翊婷／綜合報導

有兩名網友在臉書「台南爆料公社」PO文並公開一段14秒的影片，聲稱8日晚間9時許分別在台南、高雄目擊一顆「白色火球」高速飛過夜空，直接閃爆路人，把大家嚇了一跳。其他網友看完影片後，紛紛留言開玩笑說可能是鋼鐵人現身、會發光的蚊子；但更多人認為應該是火流星，畢竟地球目前已經進入雙子座流星雨的軌道，13日晚間至14日凌晨是極大期。

▲網友拍到的地點剛好有路燈，所以火球看起來不太亮。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社，下同）

第一個PO文的網友提到，8日晚間9時35分左右在台南市安平區西往東的方向，看到一顆「白色火球」高速從上方夜空飛過，它先閃一次大白光再往東飛去，亮到超誇張，因為附近沒有高樓、光害，大概有4、5人同時目擊，大家都嚇了一跳。

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接著，第二個PO文的網友公開一段14秒影片並表示，他是在高雄的路上拍到的，與第一個人目擊的時間只差了幾秒鐘。影片中，只見一顆白色小光點突然出現在畫面右方，一眨眼就消失不見，加上剛好被路燈亮光擋住，不注意看的話，其實很難發現。

▲拍攝者是在高雄目擊火球。

其他網友看完兩人的PO文，紛紛留言猜測或開玩笑，「人造衛星掉下來？」、「也沒很亮，感覺是空拍機」、「會發亮的蚊子？」、「鋼鐵人你被發現了，出來吧」。還有人聲稱，之前在虎山奇美博物館附近也有看到類似的火球。

不過，最多網友認為的答案是「火流星」，畢竟目前地球已經進入雙子座流星雨的軌道，13日晚間至14日凌晨是極大期，日本11月29日就有人目擊火流星，美國則是在3日中午出現火流星，不僅大閃白光，還有爆炸聲，「火流星也就是稍微比較大顆的隕石進到大氣層，所以比較靠近地面才會燒完，我以前在墾丁大街也遇過一次。」

►點此看完整影片。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。