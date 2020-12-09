台南納骨塔旁大火臭爆高雄！市府出重手　開罰地主台糖127.5萬

▲台南市環保局會同消防局、警察局前往發生火警的台糖農地會勘，並將依空污法重罰台糖127.5萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南歸仁農地大火，下風處的高雄民眾飽受空污，土地管理單位台糖公司，對土地管理不善，台南市環保局9日依空氣污染防制法，重罰台糖127.5萬元罰鍰。

台南市環保局稽查人員上午9時許再次回到火災現場，與消防局、警察局等，進一步追查相關事證。雖然還未找到具體行為人，然而台糖身為發生火警土地管理單位，且燃燒事件燃燒範圍廣達8公頃，面積為近年來之最，影響高雄廣大市民朋友健康，環保局依空污法重罰台糖127.5萬元罰鍰。

台南市環保局指出，大火發生地點為台南、高雄市邊界處，環保局為強化掌握污染資訊，將評估在市邊界、縣市（台南、嘉義）邊界處設置微型感測器以利監控。同時也將請環保署開放緊臨縣市邊界微感測器物聯網資訊平台資料庫，以利模擬分析，即時提供資訊給受影響的下風處區域民眾。

台南市環保局統計，每年疑似稻草、雜草等露天燃燒陳情案件約400件。環保局稽查人員接到陳情或檢舉會依提供資訊，立即前往稽查，現場如有行為人，會立即進行告發處份。

據了解，台南市歸仁區沙崙納骨塔周邊農地，8日傍晚發生雜草火警，燃燒火勢很大，台南市消防局派出大批消防車射水搶救，由於風向為北風，大量煙往高雄市區飄散造成嚴重空氣污染，台南市消防局全力水搶救，火勢於8日深夜10時30分許才撲滅。

高雄市環保局，並對空污影響區域，陸續在FB、高雄市政府Line發布火災訊息以及提醒民眾做好自我防護，並發布訊息。台南市政府也同步發布相關訊息在FB、台南市政府Line，台南市環保局與高雄市環保局，兩局一起合作，共同監控空品，確保民眾健康。

超級神水、低價必入手