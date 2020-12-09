1999被打爆！台南大火臭味吹向高雄　陳其邁：請台南市長追究責任

▲高雄因為受到台南大火影響「濃煙塞滿」臭爆。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導



台南市歸仁區沙崙納骨塔周邊8日傍晚發生雜草火警，火勢延燒5小時至深夜才被撲滅，但大火時風向為北風，大量臭煙往南飄至高雄，不少市民哀嚎臭翻天，空氣品質也一片紫爆，不少高雄市民到台南市長黃偉哲的臉書留言，高雄市長陳其邁也說，事出必有因，希望台南市政府對污染源也能夠採取重罰。

高雄市環保局稽查科長陳偉德指出，8日一共接有350多通的1999陳情電話，主要在8日下午約5時42分接到阿蓮區的民眾通報，有聞到燃燒異味的情形，隨即派出巡查人員，一路從阿蓮國中追到台南市區，發現是台南市歸仁區一處的農地有大規模的燃燒的情形，因剛好吹北風，高雄剛好在下風處，且風勢強勁，所以異味就一路從北高雄的阿蓮、岡山，一直到楠梓、左營鼓山，以及包括高雄市區，甚至在三民區、鳳山，前鎮等區域，影響的範圍非常的廣。大約在晚間10點多左右，火勢撲滅後約一、兩個小時左右，高雄市的空氣品質就逐漸回復正常。

有關開罰的部分，雖然發生地點是在台南市，但是因為高雄市受害最嚴重的區域，有污染處分的管轄權，會以《空氣污染防制法》三十二條的規定，針對台糖未善盡管理的部分，裁處10萬至500萬罰鍰。

高雄市環保局空汙與噪音防制科長黃家俊表示，根據在高雄市舖設的1350個微型感測器，第一時間就發現說他的異常高值第一筆的出現的地點在阿蓮區，那至於在空氣品質指標的部分，是晚間9點在仁武、鳳山、前鎮開始出現所謂的橘色提醒等級，一直到晚上10點的時候，仁武及鳳山測站，出現了PM2.5持續一個小時的紅色警戒。在10點火勢撲滅之後，到了9日凌晨2點，12個空品測站的話就已經全數恢復黃色普通等級，那一直到9日上午，還是維持在黃色普通等級。

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

而高雄市長陳其邁被問到有高雄市民灌爆黃偉哲市長的臉書，要他道歉，陳其邁說：「事出必有因，從歸仁那邊燃燒過來，希望台南市政府對污染源也能夠採取重罰，因為畢竟誰是兇手、誰是肇事者，責任還是要追究，否則造成影響的範圍那麼大，而且許多市民感覺不是很舒服，造成污染這個責任當然要追究，請台南市長能追究責任、平息眾怒。」