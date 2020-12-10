浙江台商入住檢疫旅館有房客也確診　12名人員環境將採檢

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布1名境外移入浙江台商（案719），指揮中心昨日表示，個案入住檢疫旅館過去沒有確診個案，指揮中心發言人莊人祥今日更正，該旅館11月29日曾有一名自德國入境確診個案（案693）入住，和台商不同時間抵達、住不同樓層，初判無交集，但將針對旅館相關12名人員以及環境進行採檢。

指揮中心發言人莊人祥日前說明，個案今年9月中旬至中國浙江處理公事，11月22日自上海浦東機場搭機返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案於防疫旅館居家檢疫期間，12月4日出現發冷及發燒症狀，12月5日由衛生單位安排就醫採檢，8日確診，Ct值15顯示其病毒量高，應是近期感染。

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莊人祥指出，個案返國當日上海浦東機場出現個案，還連夜採檢了1萬6千多人，情況混亂，還需進一步釐清感染是與浦東機場或者浙江當地相關；但也坦言無法排除本土風險，會針對個案進行病毒培養，進一步比對中國大陸病毒株序列來釐清。

指揮中心專家小組召集人張上淳昨表示，調查個案入境以後的防疫旅館，過去沒有任何確診個案，環境當中不會有病毒，感染機會相對低；反過來中國大陸陸續有個案與無症狀感染者，且疫調顯示個案曾經在上海浦東機場外食脫下口罩，目前資料推論在中國大陸感染的機會大。

莊人祥今日更正，該旅館曾有一名自德國入境確診個案（案693）入住，11月29日入境，12月3日出現症狀，住在旅館六樓，台商則是11月22日入境，12月5日發病，住在三樓。

進一步瞭解，入住該檢疫旅館的人入境之前必須用通訊軟體和旅館聯繫，到達旅館之後走路上樓，不會搭乘電梯，三餐都是外賣方式送到旅館，人員再把餐點放在門口，居檢者自行領取，只會開關房門不會走出。

莊人祥說，整體來看兩人不同時間抵達、住在不同樓層，比較沒有交集，另特別詢問過旅館該名台商不曾走出房門。但謹慎起見，相關旅館人員12人將進行血清檢驗，環境也會採檢確認。

根據指揮中心資料，案693為德國籍30多歲男性，於11月29日來台探親，入境無不適症狀，且持有72小時內COVID-19核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫。個案自述11月28日於德國曾接觸COVID-19確診個案，12月3日開始出現頭痛、畏寒、流鼻水等症狀，經衛生單位安排就醫採檢，5日確診。