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雲林婦遭貨車撞倒：我沒事　筆錄時臉色慘白急送醫「肋骨斷3根」

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市8日下午發生一起小貨車與機車碰撞車禍，機車騎士一度遭撞倒地後爬不起來，但在救護車到達檢傷後向救護員表示無礙，拒絕送醫，待雙方前往警局製作筆錄時，機車女騎士突然臉色蒼白胸悶不適，員警發現緊急撥打119將其送醫，到院檢出肋骨斷裂3根，所幸警員處置得宜，否則後果不堪設想。

▲一名60多歲婦人騎乘機車遭自小貨車直接撞倒在地，該名婦人當場倒地不起，小貨車駕駛下車見狀急忙通報119救護，當救護車抵達後，婦人因為沒有明顯外傷而拒絕送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名60多歲婦人騎乘機車遭自小貨車直接撞倒在地，該名婦人當場倒地不起。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市工區科加六路昨日下午2點多發生一起車禍，一名60多歲婦人騎乘機車遭自小貨車直接撞倒在地，該名婦人當場倒地不起，小貨車駕駛下車見狀急忙通報119救護，當救護車抵達後，婦人因為沒有明顯外傷而拒絕送醫。雙方至派出所製作筆錄時，員警發現婦人臉色慘白，詢問狀況婦人表示胸口作痛，警員隨即再次請求救護，經送醫檢查後，該名婦人肋骨斷裂2、3根。

所幸警員觀察力高，及時發現婦人狀況有異，趕緊送醫治療，否則後果不堪設想。警方呼籲駕駛人，行經路口時須注意交通號誌狀況，並注意前方狀況減速慢行，行經閃光號誌路口，務必「慢、看、停」。

▲一名60多歲婦人騎乘機車遭自小貨車直接撞倒在地，該名婦人當場倒地不起，小貨車駕駛下車見狀急忙通報119救護，當救護車抵達後，婦人因為沒有明顯外傷而拒絕送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名60多歲婦人騎乘機車遭自小貨車直接撞倒在地，該名婦人當場倒地不起，小貨車駕駛下車見狀急忙通報119救護，當救護車抵達後，婦人因為沒有明顯外傷而拒絕送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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