青山宮遶境「雙人運動」難辦了！飯店拒給名單　他涉轉傳先倒霉

▲情侶在青山宮遶境時，在飯店上演活春宮，飯店拒提供房客資料，另將約談散佈影片男。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

青山宮遶境活動，從12月4日開始至6日結束，最後一天遶境活動，萬華地區湧入10萬信眾，但卻遶境到一半，發現萬華知名飯店樓上竟有對男女上演「活春宮」，但飯店對此則表示住客無明顯犯意，不予提供房客資料，警方也將傳喚1名涉嫌轉貼影片的男子到案。

萬華年度盛事青山宮為期3天的遶境活動，在6日最後一天繞境行程時，信徒行經艋舺大道上的知名飯店，但卻發現高樓層上竟有一對男女，沒有拉上窗簾，直接在落地窗前上演「活春宮」，引發許多圍觀民眾，最後甚至遭人發文轉貼。

因影片迅速轉傳，警方也隨即展開調查，但警方向該飯店詢問房客資料時，飯店人員經過1天的研議、討論，最後告知警方「案因當日住客無明顯犯意，飯店基於保護住宿客人權益，不予提供基本資料。」

萬華分局對此則表示，飯店內2名上演活春宮的男女，遭人側錄偷拍，恐也成為妨害祕密的被害人，雖然飯店不願意提供名單，警方也將擇日與檢察官研議，後續偵辦方向。

但活春宮影片遭人散佈，警方也掌握1名19歲的楊姓男子，涉嫌散佈當天活春宮的影片，並在臉書上發文貼出影片，恐涉及散佈不雅影片，也將在近期發通知書要該名男子到案說明，也呼籲民眾，千萬不要散佈不雅影片，最重恐判5年有期徒刑。

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