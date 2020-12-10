聖誕樹、雪人直接戴出門！家樂福開賣「聖誕限定口罩」　每人限購1盒

▲家樂福開賣聖誕節口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超應景！家樂福宣布開賣「聖誕限定」醫療口罩，口罩上印上了滿滿聖誕樹、拐杖、雪人等造型，還有滿版雪花款，通通可愛到不行，而且大人、兒童都有，明（11）日起於全台量販門市登場，數量有限、售完為止。

▲超可愛聖誕限定兒童立體醫療口罩。

戴口罩也要應景一下！為迎接聖誕節，家樂福宣布一次開賣3品牌「聖誕限定醫療口罩」，全部都印上了超可愛的聖誕節圖案，有聖誕樹、聖誕襪、雪花、雪人等，並以綠、紅、白色系點綴，明（11）日搶先登場的是康乃馨大人醫療口罩有白、紅2款，30片售價300元，兒童立體醫療口罩則有白、紅、綠3款，30片售價360元，限定只在量販店開賣，且陸續到貨，數量有限、售完為止。

▲▼中衛雪花款口罩12日限量開賣。



另，12日開賣中衛「雪花款」醫療口罩，有緋紅雪花、星空雪花2種選擇，30片售價300元，2款各限量2400盒，每人限購1盒；當天還有福德醫用口罩，有大人冰晶雪花款限量2400盒以及兒童注音聖誕款3250盒，每人同樣限購一盒，只在量販店販售，把握機會搶買。

▲福德醫用口罩也有雪花造型。

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