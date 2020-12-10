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24歲女泡澡觸電成蒼白裸屍　救護人員曝「這款iPhone」掉浴缸釀禍

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▲▼你不知道的洗澡「6大好處」。（圖／Unsplash）

▲俄羅斯24歲女子在泡澡時一邊滑iPhone，卻發生觸電意外導致身亡。（示意圖，非新聞當事人／取自圖庫Unsplash）

記者張寧倢／編譯

現在許多智慧型手機都強調防水功能，但未來在洗澡時使用手機可能要更加小心了。俄羅斯最近發生一起在浴室觸電身亡的案例，一名24歲年輕女子賽門諾娃日前在家中泡澡時一邊滑iPhone，手機卻不慎滑落，掉進裝滿水的浴缸。由於手機當時正在充電，泡在水裡的賽門諾娃受到巨大的電擊，最終就這樣觸電身亡。

根據《每日郵報》報導，在服飾業工作的24歲女子賽門諾娃（Olesya Semenova）與室友一起住在俄羅斯阿爾漢格爾斯克（Arkhangelsk）。事發當天她正在泡澡，然而，室友回家後卻發現，賽門諾娃全身赤裸、臉色蒼白地躺在浴缸裡，靠近一看才發現她竟然已經沒有呼吸，「我尖叫著，搖晃著她，但她沒有任何生命跡象。」

賽門諾娃室友當時向急救人員表示，自己真的很害怕，而且剛剛碰到她的時候，自己也觸電了。醫護人員後來證實，賽門諾娃受到巨大電擊後在浴缸中身亡，現場有一部插上電源的iPhone 8掉在浴缸水裡。據了解，賽門諾娃會在自己的社交平台上分享生活點滴，大約在一年前，她就曾上傳一段自己在泡澡時的自拍影片，只是這次卻慘遇觸電意外。

根據報導，這個死亡悲劇再次提醒大眾，即使手機防水，但充電中的手機碰到水的時候是容易發生觸電現象的。事實上，俄羅斯26歲的國際撲克選手諾維科娃（Liliya Novikova）去年就獨自在家中浴室觸電身亡，另一名15歲的俄羅斯少女安娜（Anna K）也在洗澡時發生觸電意外而去世。

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