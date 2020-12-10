電商瘋搶雙12市場！iPhone12 Pro最低殺至10302元

▲想入手iPhone 12可以把握雙12優惠。（圖／翻攝自Apple官網）



記者崔子柔／綜合報導

為了搶攻雙12市場拼年終買氣，各電商再推出各式折扣，也看中iPhone12的吸引力，針對系列產品推出各種優惠價，更大方加贈周邊配件等，是入手的好時機。

蝦皮賣場雙12加碼推出iPhone 12 Pro 128G驚喜價12,120元，在12日00:00、11:00、23:00三個時段開搶，另外還可搭配低消2000元就可享8.5折的優惠券使用，折扣後價格為10,302元。

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▲蝦皮推出驚喜價。（圖／翻攝自蝦皮官網）



生活市集則在12/9至12/12每日12點開搶iPhone12系列不同機型，最便宜的iPhone 12 Mini 128G只要16,999元，iPhone 12白色特價19,999元有找，iPhone 12Pro Max 128G則是用2,9999元就能入手。

▲生活市集每日主打不同機型。（圖／生活市集提供）



Yahoo奇摩超級商城即日起至12/13推出「1212超給力購物節」活動，全面下殺1.2折起、超贈點最高30倍送、跨店消費滿額最高現折1,200元，單筆消費滿1,212元可抽iPhone 12及PS5，特價商品如K-SWISS服飾鞋款均一價皆只要1,212元。

燦坤則在雙12針對iPhone12機型推出「買1享2好禮」加碼優惠，贈送市價580元的GNOVEL保護殼，以及市價990元的Riivan鋼化玻璃貼或1280元的2.5D滿版玻璃貼，下單iPhone12 mini系列則滿萬元送400元配件金。