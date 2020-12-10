　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶！網友圍剿　車隊震怒：絕不原諒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶。（圖／翻攝自YouTube／F1 Sport）

▲梅澤賓伸手狂抓笛瓦兒胸部。（圖／翻攝自YouTube／F1 Sport）

記者張方瑀／編譯

俄羅斯「富二代F1賽車手」梅澤賓日前和友人開著保時捷外出時，竟伸手「揉抓」後座女模的胸部，就算對方向他比出中指也沒停止，甚至還將影片po到IG限時動態，引來各界撻伐。梅澤賓立刻刪除影片並致歉，該女模也出面澄清兩人是好朋友，但仍止不住大眾怒火；即將加入的新車隊則發出聲明譴責，並強調會進行內部調查。

▲▼富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶。（圖／翻攝自YouTube／F1 Sport）

▲笛瓦兒對他比出中指。（圖／翻攝自YouTube／F1 Sport）

根據《每日郵報》報導，現年21歲的梅澤賓（Nikita Mazepin）日前在IG限時動態發出一段影片，影片中友人開著保時捷，他則坐在前座錄影。結果梅澤賓突然將鏡頭轉向後座，接著伸手「揉抓」後座女模笛瓦兒（Andrea D’Ival）的胸部，就算對方已經伸手護胸、把他推開，還比出中指，梅澤賓仍不為所動，影片上傳後還標註「她是最棒的」。

影片曝光後，各界罵聲不斷，梅澤賓也立刻刪除影片並發文致歉，強調作為一名方程式賽車手應該對自己有更高要求。受害女模笛瓦兒也在IG發文澄清，「我只想讓大家知道，我和梅澤賓是多年好友，影片裡的一切都不是真的，這是我們兩個之間的玩笑。」

不過，梅澤賓尚未正式加入車隊就捅出簍子，未來東家哈斯（Haas）車隊也沒打算輕饒，發出嚴厲聲明表示，「哈斯F1車隊沒有原諒梅澤賓在影片中的行為，這段影片在網路上曝光，車隊也感到厭惡，此事正在進行內部調查處理。」

梅澤賓的父親是俄羅斯億萬富翁迪米特里（Dmitry Mazepin），而他上星期才宣布明年將加入哈斯車隊，和車神舒馬克之子米克舒馬克（Mick Schumacher）成為隊友。 

►更多熱門新聞看這裡
屁股蛋全露出！2女街頭單挑...勸架汪汪幫倒忙當眾咬下她褲子
螺旋槳爆頭！墨西哥富商接近剛降落直升機　下秒「腦組織暴露」倒地
美軍胡德堡基地罪案連發…女兵慘被分屍　14軍官遭懲處

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
「魔幻重慶」整社區蓋大佛脖上！住戶拆外牆驚呆千年歷史
雙親來自台灣！拜登將任命她為美貿易代表　華裔首位
富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶　車隊震怒
聯絡簿驚見「九柱」小小兵！鬼才爸爸神還原　家長們全跪了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不死心！川普法律戰繼續打　17州支持德州訴訟「控選舉違憲」

富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶！網友圍剿　車隊震怒：絕不原諒

24歲女泡澡觸電成蒼白裸屍　救護人員曝「這款iPhone」掉浴缸釀禍

英脫歐過渡期年底告終　貿易協議最終談判13日登場

雙親來自台灣！　她將成為「首位華裔」美國貿易代表

高中副校長約14歲女學生「床上授課」　下車秒被一群壯漢包圍

英國內政大臣會羅冠聰！　承諾「支持港人自由」

疑中印衝突最新影片！解放軍持棍「奪佔5104高地」　印軍匆撤

快訊／SpaceX「星艦」火箭落地爆炸「瞬間變火球」！

美藥廠輝瑞爆疫苗數據遭駭！　「不法權限進入」歐洲藥管局

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

彰化女童「遭母軟禁」高雄獲救 爸苦尋12年終團圓：不強迫同住

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

奇景！內蒙神祕巨大冰盤漂河面　完美圓形「自體旋轉」宛如玉墜

不死心！川普法律戰繼續打　17州支持德州訴訟「控選舉違憲」

富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶！網友圍剿　車隊震怒：絕不原諒

24歲女泡澡觸電成蒼白裸屍　救護人員曝「這款iPhone」掉浴缸釀禍

英脫歐過渡期年底告終　貿易協議最終談判13日登場

雙親來自台灣！　她將成為「首位華裔」美國貿易代表

高中副校長約14歲女學生「床上授課」　下車秒被一群壯漢包圍

英國內政大臣會羅冠聰！　承諾「支持港人自由」

疑中印衝突最新影片！解放軍持棍「奪佔5104高地」　印軍匆撤

快訊／SpaceX「星艦」火箭落地爆炸「瞬間變火球」！

美藥廠輝瑞爆疫苗數據遭駭！　「不法權限進入」歐洲藥管局

搶攻雙12！3C通路下殺　iPhone 12現折1212元

超級頂薪2.23億美元續約？　安戴托昆波：交給經紀人

女友洗澡「關水龍頭→秒沒電」炸巨響　消防員看傻！網驚：命大

環球晶以1300億元收購Siltronic　雙方簽訂BCA

Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」！　超狂身材曝光…網傻：認不出

新北樹林新景點！「沐心池」年底完工　池水倒影天空如身在畫中

走失石虎飛飛「躲動物園17天」！　與同伴同居第2天挖造景蹺家

「台灣城鎮品牌獎」結果出爐　中市囊括4獎項西區拿金獎

撞死人遭判6個月「繳18萬免坐牢」　韓賜村「尊重判決」閃離議會

蔡英文：對岸罔顧2300萬人　用假訊息煽動人民懷疑政府

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

國際熱門新聞

真有外星人！美國保密協議簽下去了

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

快訊／SpaceX「星艦」火箭爆炸「瞬間變火球」！

基地女兵慘被分屍　美軍懲處14軍官

富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶

浪犬摔進瀝青坑　身體淹沒80％

找到納粹沉船！可能裝有「琥珀宮」

雙親來自台灣！她將成首位華裔美貿易代表

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

德國新增590死　耶誕節後恐全國封城

快訊／川普政府調查杭特次子！

美財部最新制裁！劍指澳門黑幫頭目「崩牙駒」

澳洲弗雷澤島遭惡火狂燒7周！居民急疏散

更多熱門

相關新聞

24歲女泡澡滑iPhone觸電　慘成蒼白裸屍

24歲女泡澡滑iPhone觸電　慘成蒼白裸屍

現在許多智慧型手機都強調防水功能，但未來在洗澡時使用手機可能要更加小心了。俄羅斯最近發生一起在浴室觸電身亡的案例，一名24歲年輕女子賽門諾娃日前在家中泡澡時一邊滑iPhone，手機卻不慎滑落，掉進裝滿水的浴缸。由於手機當時正在充電，泡在水裡的賽門諾娃受到巨大的電擊，最終就這樣觸電身亡。

俄疫苗接種後「42天」不能喝酒！

俄疫苗接種後「42天」不能喝酒！

俄「末日軍機」遭竊　機密恐洩漏

俄「末日軍機」遭竊　機密恐洩漏

超標250倍氯化物倒入泳池　30人中毒

超標250倍氯化物倒入泳池　30人中毒

三寶賓士逆向闖進賽道驚呆賽車手

三寶賓士逆向闖進賽道驚呆賽車手

關鍵字：

F1賽車俄羅斯

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

真有外星人！美國保密協議簽下去了

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

快訊／竹北通緝犯正面照曝光！

20年租客離奇消失　房東驚見「噁爛鬼屋」

高國華婚變主因曝光！　陳子璇認：後悔離婚

愛莉莎莎弄丟5副AirPods！網友怒酸「根本不珍惜」

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面