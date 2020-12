富二代F1賽車手「狂揉抓」女模奶！網友圍剿　車隊震怒：絕不原諒

▲梅澤賓伸手狂抓笛瓦兒胸部。(圖/翻攝自YouTube/F1 Sport)



記者張方瑀/編譯

俄羅斯「富二代F1賽車手」梅澤賓日前和友人開著保時捷外出時,竟伸手「揉抓」後座女模的胸部,就算對方向他比出中指也沒停止,甚至還將影片po到IG限時動態,引來各界撻伐。梅澤賓立刻刪除影片並致歉,該女模也出面澄清兩人是好朋友,但仍止不住大眾怒火;即將加入的新車隊則發出聲明譴責,並強調會進行內部調查。

▲笛瓦兒對他比出中指。(圖/翻攝自YouTube/F1 Sport)



根據《每日郵報》報導,現年21歲的梅澤賓(Nikita Mazepin)日前在IG限時動態發出一段影片,影片中友人開著保時捷,他則坐在前座錄影。結果梅澤賓突然將鏡頭轉向後座,接著伸手「揉抓」後座女模笛瓦兒(Andrea D’Ival)的胸部,就算對方已經伸手護胸、把他推開,還比出中指,梅澤賓仍不為所動,影片上傳後還標註「她是最棒的」。

影片曝光後,各界罵聲不斷,梅澤賓也立刻刪除影片並發文致歉,強調作為一名方程式賽車手應該對自己有更高要求。受害女模笛瓦兒也在IG發文澄清,「我只想讓大家知道,我和梅澤賓是多年好友,影片裡的一切都不是真的,這是我們兩個之間的玩笑。」

TEAM STATEMENT: Haas F1 Team does not condone the behavior of Nikita Mazepin in the video recently posted on his social media. Additionally, the very fact that the video was posted on social media is also abhorrent to Haas F1 Team. (1/2)