社宅月租4萬惹議　徐國勇：中央政策很清楚「地方要有能力處理」

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

台北市明倫社會住宅有房型月租逾4萬元引發爭議。內政部長徐國勇9日在立法院受訪時表示，社會住宅一般都是市價的8折，如果是弱勢，基本上是以64折、65折價格出租，「中央政策很清楚，各地方政府執行，他們應該要有能理處理」。

徐國勇表示，政府推出社會住宅就是要提供給弱勢家庭，或租不起、買不起房子的人，有些到都市打拚的年輕人也許在鄉下有房子，年輕人到都市打拼，也要讓他們住得起，蓋社會住宅的目的是要讓他們住得起。

徐國勇表示，政策很清楚，一般都是用市價的8折出租，如果是弱勢，基本上是打64折、65折，讓弱勢家庭住得起、住的好，這是最重要的。

徐國勇表示，把租賃市場公開透明化，也可以平衡售屋市場，售屋市場在仲介方面已經由小眾市場進入大眾市場，因此不會再發生有人提高價金暗槓等，租賃市場也要更加公開透明。

他指出，社會住宅自行興建12萬戶，包租代管8萬戶，照顧到都市打拚的年輕人、年輕夫婦、弱勢家庭，包括包租代管、租金補貼從6萬戶提升到12萬戶，因興建社會住宅需要一段時間，這段時間用租金補貼方式，提供年輕人、弱勢家庭，滿足租屋方面的需求。

針對明倫社會住宅租金過高引發爭議，徐國勇說，「我也不批評，中央政策很清楚，各地方政府執行，他們應該要有能理處理」。