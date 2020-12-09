蔡壁如批蔡英文：拖延囤房稅修法對不起年輕人

▲立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市明倫社宅月租4萬元引發熱議，讓社宅成本的計算方式受到關注。內政部營建署昨指出，公有土地與建物不用繳地價稅、房屋稅，不該視為社宅成本之一，但民眾黨立委蔡壁如9日打臉營建署，指內政部依法應公佈「負擔基準及補貼金額計算方式」，但拖了2年都還沒公佈；此外，社宅因出租給特定人用，不是公用，地價稅、房屋稅減免僅5＋5年，主張應研擬社宅營運55年全部免稅。

蔡壁如要求，內政部應遵守《住宅法》第11條規定，公布「負擔基準及補貼金額計算方式」，從法定期限的2018年12月23日至今，已經拖延快要2年。蔡認為，內政部有責任依第25條訂定社會住宅租金和分級收費基準，不能都推給地方政府。

蔡壁如批評，總統蔡英文在2016年「住宅三箭」方向正確，但實價登錄2.0和囤房稅相關修法卻一直拖延，民進黨用居住正義拿很多年輕人的票，但這5年政府所做的，對不起年輕人。

蔡壁如指出，許多民眾認為，在居住正義的理念下，社會住宅應該要讓民眾負擔得起，也就是可負擔基準，那麼在名目租金和民眾實際支付租金之間，就必然要補貼，大家要共同面對經費從何而來。

「社會住宅的地價稅和營業稅成本，大約占社宅總成本的3成。」蔡壁如說，這筆錢對政府來說，只是左手交到右手，卻會造成社宅牌價名目租金難以降低。營建署稱「公有公用之土地與建物，原本就無需繳納房屋稅與地價稅」並不符合房屋稅條例第14條、土地稅法第20條規定，因社宅是公有出租給特定人用，不是公用，才會在住宅法第22條訂定5+5年免稅的條文。

蔡壁如認為，社會住宅的地價稅和營業稅，可研擬在55年營運期間全部免稅，讓社宅的財務平衡壓力大幅降低。

「過往公宅給人的印象，因低成本、居住品質不好而被標籤化，現在的社宅則要用歐洲經驗，多樣化混居的『好宅』化解周遭社區的反對阻力，讓中收入者也想進駐。」蔡壁如強調，除了建築和管理成本較高，反應到較高的名目租金，少數被放大檢視的高租金房型，也和房型設計，優先戶和弱勢比例等因素有關。