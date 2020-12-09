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中天關台倒數2天！NCC籲52給華視被批「插手家事」　文化部回應了

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▲▼文化部長李永得。（圖／記者林育綾攝）

▲NCC呼籲52頻道「給公廣機會」，文化部長李永得回應。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中天電視台關台倒數2天，日前國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥呼籲52頻道「給公廣機會」惹議，被外界認為應該是文化部來呼籲，質疑NCC是否「插手別人家的事」，文化部長李永得今（9）日回應，過去一直強調尊重各界聲音，社會大眾都能表示意見，何況是其他單位，而文化部有監督及輔導任務，若公廣能爭取到也樂觀其成。

NCC在上月18日決議不通過中天新聞台換照申請案，同時以「12月11日」執照到期日定為中天新聞台下架日期。中天為了求生，提告行政訴訟並聲請假執行，主張NCC違法駁回換照，要求NCC保留52台，並於11日證照到期後，發臨時執照給中天，直到行政訴訟結果出來為止；但台北高等行政法院不認同中天主張，7日檢附4大理由駁回中天聲請。

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儘管中天表示不服裁定結果，將繼續抗告，但空缺的52頻道「花落誰家」仍備受討論，其中公廣集團積極爭取華視入主，而NCC主委陳耀祥日前也呼籲「給公廣機會」，卻被外界質疑不該由NCC呼籲，應由文化部來呼籲。今（9）日文化部長李永得在立法院會議前接受媒體訪問回應，「過去不斷強調這是尊重，我們都樂觀其成，文化部有監督及輔導任務，所以他們能爭取到，我們也樂觀其成。」

至於是否認為NCC對於「別人家的事」不應該插手？李永得則豁然表示沒有這個問題，「社會大眾都可以表示意見啊，更何況其他單位，我們都尊重。」因此對於NCC呼籲沒有任何意見，「我們也樂觀其成，有人要幫忙呼籲也很好。」

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