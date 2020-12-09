OL控按摩師亂摸硬上　監視畫面曝「沒抗拒還配合」反吃誣告罪

▲黃姓按摩師傅被控性侵女客人，檢察官調閱監視器畫面讓案情大逆轉。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名年輕OL日前指控某黃姓按摩師傅，趁著全身油壓時，把手伸入她的下體性侵得逞，但是台北地檢署檢察官調閱監視器畫面，發現OL全程沒有抗拒，反而配合黃男動作，抬腳彎膝，還會忍不住咬著自己的手指頭全身顫抖，因此認定黃男並未違反OL意願，日前處分不起訴黃男，9日再依誣告罪起訴OL。

據了解，這名年約30歲的OL是在4月間向新店分局報案，指控某按摩店的黃姓師傅，在按摩店包廂內為她按摩時，違反她的意願，強行用手指插入她的下體，還把她拉進廁所性侵得逞，黃男到案坦承發生性行為，但堅稱雙方妳情我願，OL還拉著他的手往下體摸去，反控OL涉嫌誣告。

▲檢察官發現女客人全程配合按摩師父的動作，沒有任何抗拒動作。（圖／Pixabay）

由於雙方各執一詞，檢警調閱按摩店包廂內監視器，只見OL身上蓋著一條浴巾，黃男站在一旁從OL的上半身開始按摩，按到腹部後沒多久，OL先是抬起左腿屈膝，接著右膝也抬起來，之後，OL微微轉頭，咬住自己的手指頭全身顫抖。

檢察官勘驗監視畫面後認為，OL不但全程沒有抗拒、躲避的動作，甚至出現配合黃男動作的反應，因此採信黃男說詞，雙方是合意性交，日前先將黃男被控性侵案，處分不起訴後，9日再依誣告罪嫌起訴這名OL。

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