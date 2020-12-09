萊豬將進台消費者心慌　義美總經理：標示有負擔、不進口是原則

▲義美食品公司總經理高志明。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

萊豬即將在不到一個月進口台灣，針對未來消費者應如何分辨購買的肉品是否含有萊劑，紛擾不斷。義美食品公司總經理高志明今（9日）指出，政府目前訂定的肉品要標示，其實對於很多小型企業，甚至攤商有很大的負擔，至於標示是否正確，其實消費者也無從查起，最重要的還是應該要在邊境檢測就要確實，「不能讓萊豬進口這是原則」。

消基會今日舉辦「2020食品安心消費守門員-食品安心消費論壇」，針對新一輪的食安挑戰，政府、企業如何改變因應新的變局、食品檢驗如何發揮風險管控功能、公益線上可扮演食安調查重要角色、美豬進口事件追蹤討論等四大議題焦點進行深度探討。

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會後高志明接受媒體訪問時表示，萊豬的定義是什麼？是飼養過程中不能使用萊劑？還是在檢驗時不能有萊劑？其實這個很難界定，就像很多蔬菜、水果其實都噴過農藥，但不是說噴過農藥的蔬菜都是有毒的蔬菜，而萊豬進口其實應該要有更嚴格的做法，就是在邊境檢驗食要「零檢出」，若是以豬隻飼養過程是否使用萊劑來標記這樣其實很難去查，肉品的進口應該要比查驗蔬菜、水果更嚴格。

對於政府推動的肉品標章，高志明回應，標示其實會造成很多商家的困擾，台灣有10至20%的豬肉還是要仰賴國外進口，如果市售的一些豬肉製品都要逐項去標示，對於攤商、中小型企業是很大的負擔，更何況消費者也無從查起標示是否正確，因此認為「不讓萊豬進口這才是原則」。